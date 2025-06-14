android-1.ru / Игры / Эротические игры / Unknown Affection (18+)
Unknown Affection (18+)

Unknown Affection (18+) 0.1.2

Стань дворецким в особняке тайн и открой своё происхождение, любя и рискуя
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.1.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 758 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

Unknown Affection — романтическая визуальная новелла-симулятор жизни, где ты, 21-летний сирота, становишься дворецким в особняке, полном таинственных красавиц. Каждые пять минут решаешь, кого угостить чаем, какое поручение выполнить и какое откровение открыть: так растут привязанности и раскрываются сцены. Между ужином и полуночным обходом тебя преследуют обрывки памяти и намёки на силу, что меняет судьбу.


Исследуй особняк, собирай письма и ключи, чтобы открывать запретные крылья, выбирай наряды для балов и дружи с соседним городком. Разветвлённые финалы зависят от твоих выборов: от тёплой семейной идиллии до смертельной развязки. Полная озвучка, более 200 иллюстраций и отсутствие IAP — всё открывается за игровое время. Семь романтических линий и недельные события ждут, рискни сердцем и создай собственную легенду.


Информация о модах

v0.1.2

Новое:
Настройка авто-уворота: теперь вы можете включать или отключать автоматический уворот от всех входящих атак. Настройка доступна в меню «Настройки» после проигрыша в бою или при начале новой игры.

Исправления и изменения:
– Исправлена проблема с настройкой громкости воспроизведения озвучки.
– Откат изменений времени реакции, введённых в версии 0.1.1.

Показать полностью

Скачать Unknown Affection (18+) v0.1.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Unknown Affection (18+) 758 Мб Ссылка 2 758 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Cosmic Lust (18+)
Cosmic Lust (18+)
Version: 0.01
In the Sound of Silence (18+)
In the Sound of Silence (18+)
Version: 0.1
Cocklemouth Village (18+)
Cocklemouth Village (18+)
Version: 0.2
Ero Dorado (18+)
Ero Dorado (18+)
Version: 1.0.1
Inkling Heroes vs Tentacle (18+)
Inkling Heroes vs Tentacle (18+)
Version: 1.55
Hokage's Life (18+)
Hokage's Life (18+)
Version: 0.11
Sexual Harassment Highschool (18+)
Sexual Harassment Highschool (18+)
Version: 1.0.0
My Girlfriend Wants a Threesome! (I Just Hope It’s with Me) (18+)
My Girlfriend Wants a Threesome! (I Just Hope It’s with Me) (18+)
Version: 1.0

Отзывы о Unknown Affection (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив