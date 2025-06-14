Unknown Affection (18+) 0.1.2
Стань дворецким в особняке тайн и открой своё происхождение, любя и рискуя
Unknown Affection — романтическая визуальная новелла-симулятор жизни, где ты, 21-летний сирота, становишься дворецким в особняке, полном таинственных красавиц. Каждые пять минут решаешь, кого угостить чаем, какое поручение выполнить и какое откровение открыть: так растут привязанности и раскрываются сцены. Между ужином и полуночным обходом тебя преследуют обрывки памяти и намёки на силу, что меняет судьбу.
Исследуй особняк, собирай письма и ключи, чтобы открывать запретные крылья, выбирай наряды для балов и дружи с соседним городком. Разветвлённые финалы зависят от твоих выборов: от тёплой семейной идиллии до смертельной развязки. Полная озвучка, более 200 иллюстраций и отсутствие IAP — всё открывается за игровое время. Семь романтических линий и недельные события ждут, рискни сердцем и создай собственную легенду.
v0.1.2
Новое:
– Настройка авто-уворота: теперь вы можете включать или отключать автоматический уворот от всех входящих атак. Настройка доступна в меню «Настройки» после проигрыша в бою или при начале новой игры.
Исправления и изменения:
– Исправлена проблема с настройкой громкости воспроизведения озвучки.
– Откат изменений времени реакции, введённых в версии 0.1.1.
Скачать Unknown Affection (18+) v0.1.2 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.