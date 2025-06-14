Описание

Unknown Affection — романтическая визуальная новелла-симулятор жизни, где ты, 21-летний сирота, становишься дворецким в особняке, полном таинственных красавиц. Каждые пять минут решаешь, кого угостить чаем, какое поручение выполнить и какое откровение открыть: так растут привязанности и раскрываются сцены. Между ужином и полуночным обходом тебя преследуют обрывки памяти и намёки на силу, что меняет судьбу.





Исследуй особняк, собирай письма и ключи, чтобы открывать запретные крылья, выбирай наряды для балов и дружи с соседним городком. Разветвлённые финалы зависят от твоих выборов: от тёплой семейной идиллии до смертельной развязки. Полная озвучка, более 200 иллюстраций и отсутствие IAP — всё открывается за игровое время. Семь романтических линий и недельные события ждут, рискни сердцем и создай собственную легенду.