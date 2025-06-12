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In the Sound of Silence (18+)

In the Sound of Silence (18+) 0.1

Что сильнее — любовь или страх, когда весь мир уже исчез
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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:31
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 536 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

In the Noise of Silence — это романтический визуальный роман с психологическим уклоном, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Ты следишь за двумя выжившими, вынужденными делить тесный бункер после конца света. Каждые 5 минут — откровенный диалог, пауза в тишине, внутренние сомнения. В этом замкнутом пространстве нет ни врагов, ни заданий — есть только ты, другой человек и тяжелая тишина, в которой рождаются чувства.


Главный фокус — на эмоциях и выборе. Ты решаешь, как развиваются отношения: пройдут ли они путь от напряжения к доверию или сгорят в страхе и влечении. История нелинейна, с несколькими концовками, зависящими от твоих решений. Визуальный стиль поддерживает атмосферу клаустрофобии, а саундтрек делает каждую сцену ещё глубже. Игра полностью офлайн, рассчитана на 2–3 часа и оставляет след надолго. Попробуй — и загляни в себя.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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