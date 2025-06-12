In the Sound of Silence (18+) 0.1
Что сильнее — любовь или страх, когда весь мир уже исчез
In the Noise of Silence — это романтический визуальный роман с психологическим уклоном, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Ты следишь за двумя выжившими, вынужденными делить тесный бункер после конца света. Каждые 5 минут — откровенный диалог, пауза в тишине, внутренние сомнения. В этом замкнутом пространстве нет ни врагов, ни заданий — есть только ты, другой человек и тяжелая тишина, в которой рождаются чувства.
Главный фокус — на эмоциях и выборе. Ты решаешь, как развиваются отношения: пройдут ли они путь от напряжения к доверию или сгорят в страхе и влечении. История нелинейна, с несколькими концовками, зависящими от твоих решений. Визуальный стиль поддерживает атмосферу клаустрофобии, а саундтрек делает каждую сцену ещё глубже. Игра полностью офлайн, рассчитана на 2–3 часа и оставляет след надолго. Попробуй — и загляни в себя.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.