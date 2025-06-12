Описание

In the Noise of Silence — это романтический визуальный роман с психологическим уклоном, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире. Ты следишь за двумя выжившими, вынужденными делить тесный бункер после конца света. Каждые 5 минут — откровенный диалог, пауза в тишине, внутренние сомнения. В этом замкнутом пространстве нет ни врагов, ни заданий — есть только ты, другой человек и тяжелая тишина, в которой рождаются чувства.





Главный фокус — на эмоциях и выборе. Ты решаешь, как развиваются отношения: пройдут ли они путь от напряжения к доверию или сгорят в страхе и влечении. История нелинейна, с несколькими концовками, зависящими от твоих решений. Визуальный стиль поддерживает атмосферу клаустрофобии, а саундтрек делает каждую сцену ещё глубже. Игра полностью офлайн, рассчитана на 2–3 часа и оставляет след надолго. Попробуй — и загляни в себя.