Описание

Dickcare — это визуальный роман 18+ с фантастическим сюжетом, действие которого разворачивается в мире после глобальной катастрофы. Игроку предстоит взять на себя роль выжившего, чья задача — помочь девушкам, оказавшимся в новой реальности, где ресурсы ограничены, а способы выживания нестандартны. В центре внимания — взаимодействие с персонажами, забота, развитие отношений и сюжетное продвижение.





Игра предлагает анимированные и озвученные сцены, художественно оформленные в стиле пародийного аниме-контента. Все персонажи, представленные в игре, соответствуют возрастным требованиям для взрослой категории. Проект ориентирован на аудиторию 18+ и не содержит классических RPG-квестов, делая упор на сюжет, атмосферу и визуальные сцены.