DickCare (18+) 0.21
Постапокалипсис, выживание и забота о тех, кто остался — история с взрослым уклоном
Dickcare — это визуальный роман 18+ с фантастическим сюжетом, действие которого разворачивается в мире после глобальной катастрофы. Игроку предстоит взять на себя роль выжившего, чья задача — помочь девушкам, оказавшимся в новой реальности, где ресурсы ограничены, а способы выживания нестандартны. В центре внимания — взаимодействие с персонажами, забота, развитие отношений и сюжетное продвижение.
Игра предлагает анимированные и озвученные сцены, художественно оформленные в стиле пародийного аниме-контента. Все персонажи, представленные в игре, соответствуют возрастным требованиям для взрослой категории. Проект ориентирован на аудиторию 18+ и не содержит классических RPG-квестов, делая упор на сюжет, атмосферу и визуальные сцены.
v0.21
– Создана анимация с Katara для сцены минета
– Создан арт с Velma для сцены «Застряла»
– Создана анимация с Squirrel Girl для анальной сцены в комнате
– Добавлен новый персонаж Seiko Ayase
– Создана анимация с Seiko для сцены в комнате Pus
– Создан арт с Seiko для сцены «Застряла»
– Добавлен новый предмет «масло» для сцены handjob
– Создана пикантная обложка, которую вы получите в высоком качестве позднее в отдельном посте
Скачать DickCare (18+) v0.21 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.