Описание

Sister Wants to Help — это кинетический визуальный роман 18+, в центре которого возвращение главного героя домой и неожиданное сближение с сестрой по имени Эйнсли. То, что начиналось с простой просьбы и поддержки, постепенно переходит в более напряжённую и эмоционально насыщенную ситуацию. Взаимоотношения между персонажами развиваются на фоне внутренних сомнений, подавленных чувств и тонкой грани между долгом, желанием и запретами.





Без возможности выбора, история разворачивается по заранее заданному сценарию, сосредоточенном на психологических и личностных аспектах. Визуальная часть включает качественные рендеры, а повествование уделяет внимание внутренним конфликтам героев и трансформации их отношений. Sister Wants to Help — это рассказ о границах, эмоциях и последствиях, которые могут изменить всё.