Описание

Opening to Love — это повседневный романтический визуальный роман с лёгким налётом тайны, где ты играешь за Майкла, 34-летнего ИТ-админа, впервые задумывающегося о любви. Он всегда ставил карьеру выше личной жизни, но подруга детства Пенелопа решает встряхнуть его рутину. Под её напором он устанавливает приложение для знакомств... и всё вдруг начинает меняться. Сразу несколько женщин входят в его жизнь, и каждая может перевернуть его привычный уклад.





Ты будешь принимать решения за Майкла — отвечать на сообщения, налаживать отношения, разгадывать тонкие намёки и выбирать, кому открыться. В игре множество романтических линий, медленно развивающихся связей и неожиданных сюжетных моментов, связанных с загадочным зданием, в котором он живёт. Проходи путь от неловких встреч до глубоких чувств, исследуя, что значит действительно открыться любви.