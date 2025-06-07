android-1.ru / Игры / Эротические игры / Opening to Love (18+)
Opening to Love (18+)

Opening to Love (18+) 0.3

Первый опыт, старые друзья и неожиданные повороты в мире романтики
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:09
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 275 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
294
Скриншоты
Описание

Opening to Love — это повседневный романтический визуальный роман с лёгким налётом тайны, где ты играешь за Майкла, 34-летнего ИТ-админа, впервые задумывающегося о любви. Он всегда ставил карьеру выше личной жизни, но подруга детства Пенелопа решает встряхнуть его рутину. Под её напором он устанавливает приложение для знакомств... и всё вдруг начинает меняться. Сразу несколько женщин входят в его жизнь, и каждая может перевернуть его привычный уклад.


Ты будешь принимать решения за Майкла — отвечать на сообщения, налаживать отношения, разгадывать тонкие намёки и выбирать, кому открыться. В игре множество романтических линий, медленно развивающихся связей и неожиданных сюжетных моментов, связанных с загадочным зданием, в котором он живёт. Проходи путь от неловких встреч до глубоких чувств, исследуя, что значит действительно открыться любви.


Информация о модах

v0.3
– Значительный прогресс в основной сюжетной линии:
– +11 000 слов к тексту (всего примерно 43 000 слов)
– Существенное развитие истории Пенелопы
– Добавлена тайна, сюжет заканчивается на интригующей «завязке»
– H-сцена для Пенелопы
– Ещё один финал (плохой)… (всего теперь 2 финала)
– 69 новых изображений (CG и спрайты персонажей)
– 52 анимации!
– Анимации представлены короткими зацикленными роликами
– Каждая H-сцена включает анимации и будет содержать более одного клипа
– Чистка скрипта: исправлены орфографические и грамматические ошибки
– Небольшие правки в повествовании
– Появилась Android-версия игры

Показать полностью

Скачать Opening to Love (18+) v0.3 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Opening to Love (18+) 275 Мб Ссылка 2 275 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Back to the College (18+)
Back to the College (18+)
Version: 0.1.0
Bounded Together (18+)
Bounded Together (18+)
Version: 1.0 EA
A Perfect Couple (18+)
A Perfect Couple (18+)
Version: 0.2
A Court of Chaos (18+)
A Court of Chaos (18+)
Version: 0.2
On The Mountain Top (18+)
On The Mountain Top (18+)
Version: Chapter 2
Ripples of Temptation and Consequence (18+)
Ripples of Temptation and Consequence (18+)
Version: 0.02
The Good Family (18+)
The Good Family (18+)
Version: 0.1
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
Version: 0.4

Отзывы о Opening to Love (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив