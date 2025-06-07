Описание

Bounded Together — это визуальный роман с фокусом на отношениях, внутреннем росте и сложных эмоциях. Ты играешь за Мака — интроверта и геймера, которому трудно принять себя. Его уединённый мир начинает меняться, когда он сближается с двумя женщинами: взбалмошной соседкой Кэти и строгой, но заботливой хозяйкой Карой. Игра неспешно раскрывает моменты совместной жизни, наполненные и лёгкими сценами, и тяжёлыми диалогами о самопринятии.





История сосредоточена на эмоциональном взаимодействии, выборе реплик и росте героя, в котором постепенно раскрывается сила уязвимости и поддержки. У каждой героини — свои мотивы, реакции и границы, и от твоих решений зависит, какие отношения выстроятся. Будь то дружба, любовь или что-то более хрупкое — всё складывается из разговоров, ошибок и заботы. Bounded Together не предлагает лёгких побед, но приглашает прожить искреннюю историю о людях, которые ищут близость — и находят её там, где не ждали.