Bounded Together (18+) 1.0 EA
От застенчивого геймера — к человеку, способному на близость и выбор
Bounded Together — это визуальный роман с фокусом на отношениях, внутреннем росте и сложных эмоциях. Ты играешь за Мака — интроверта и геймера, которому трудно принять себя. Его уединённый мир начинает меняться, когда он сближается с двумя женщинами: взбалмошной соседкой Кэти и строгой, но заботливой хозяйкой Карой. Игра неспешно раскрывает моменты совместной жизни, наполненные и лёгкими сценами, и тяжёлыми диалогами о самопринятии.
История сосредоточена на эмоциональном взаимодействии, выборе реплик и росте героя, в котором постепенно раскрывается сила уязвимости и поддержки. У каждой героини — свои мотивы, реакции и границы, и от твоих решений зависит, какие отношения выстроятся. Будь то дружба, любовь или что-то более хрупкое — всё складывается из разговоров, ошибок и заботы. Bounded Together не предлагает лёгких побед, но приглашает прожить искреннюю историю о людях, которые ищут близость — и находят её там, где не ждали.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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