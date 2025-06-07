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Bounded Together (18+)

Bounded Together (18+) 1.0 EA

От застенчивого геймера — к человеку, способному на близость и выбор
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Версия:
1.0 EA
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:03
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 554 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
211
Скриншоты
Описание

Bounded Together — это визуальный роман с фокусом на отношениях, внутреннем росте и сложных эмоциях. Ты играешь за Мака — интроверта и геймера, которому трудно принять себя. Его уединённый мир начинает меняться, когда он сближается с двумя женщинами: взбалмошной соседкой Кэти и строгой, но заботливой хозяйкой Карой. Игра неспешно раскрывает моменты совместной жизни, наполненные и лёгкими сценами, и тяжёлыми диалогами о самопринятии.


История сосредоточена на эмоциональном взаимодействии, выборе реплик и росте героя, в котором постепенно раскрывается сила уязвимости и поддержки. У каждой героини — свои мотивы, реакции и границы, и от твоих решений зависит, какие отношения выстроятся. Будь то дружба, любовь или что-то более хрупкое — всё складывается из разговоров, ошибок и заботы. Bounded Together не предлагает лёгких побед, но приглашает прожить искреннюю историю о людях, которые ищут близость — и находят её там, где не ждали.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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