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Sakura Mansion Unofficial Renpy Remake (18+)

Sakura Mansion Unofficial Renpy Remake (18+) 0.4

Обновлённая графика и стройный сюжет в откровенной новелле для взрослых
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Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:05
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 809 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
337
Скриншоты
Описание

Sakura Mansion Unofficial Ren'py Remake (18+) — это визуальный роман в жанре эротической драмы с элементами симулятора отношений. Действие разворачивается в особняке, где каждое решение открывает новые сцены, персонажей и повороты. Исследуй комнаты, общайся с героинями, строй связи и двигайся по сюжетной линии без скачков и нелогичных разворотов. Прогресс держится на твоих выборах — от невинного флирта до куда более смелых шагов.


Ремейк получил улучшенную графику, плавную анимацию и переделанную структуру событий. История подана последовательнее, без провисаний и обрывов — даже поклонники оригинала откроют для себя многое заново. Игра доступна офлайн, без доната, на ПК. Наслаждайся атмосферой уединения, где каждый вечер — новый шанс. Sakura Mansion Unofficial Ren'py Remake уже ждёт тебя.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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