Описание

Sakura Mansion Unofficial Ren'py Remake (18+) — это визуальный роман в жанре эротической драмы с элементами симулятора отношений. Действие разворачивается в особняке, где каждое решение открывает новые сцены, персонажей и повороты. Исследуй комнаты, общайся с героинями, строй связи и двигайся по сюжетной линии без скачков и нелогичных разворотов. Прогресс держится на твоих выборах — от невинного флирта до куда более смелых шагов.





Ремейк получил улучшенную графику, плавную анимацию и переделанную структуру событий. История подана последовательнее, без провисаний и обрывов — даже поклонники оригинала откроют для себя многое заново. Игра доступна офлайн, без доната, на ПК. Наслаждайся атмосферой уединения, где каждый вечер — новый шанс. Sakura Mansion Unofficial Ren'py Remake уже ждёт тебя.