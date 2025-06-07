A Perfect Couple (18+) 0.2
Смогут ли расстояние и соблазны разрушить идеальную пару?
A Perfect Couple — это текстовая интерактивная игра в формате мессенджера, в которой ты переписываешься с женой Эмили и другими персонажами, следя за развитием событий через экран телефона. История начинается с отъезда Брайана в Египет на короткую командировку, которая внезапно растягивается на целый год. Твоя задача — поддерживать связь, решать, кому доверять, и как вести себя, когда искушения и недопонимание начинают подтачивать отношения.
Ты сам выбираешь тон сообщений, влияешь на развитие диалогов и принимаешь решения, от которых зависит судьба брака. Сюжет развивается постепенно, открывая новые контакты, неожиданные повороты и сложные моральные ситуации. Каждое сообщение — это шаг к сближению… или отчуждению. Сможешь ли ты сохранить любовь на расстоянии — или проверка временем выявит, кем вы были на самом деле?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.