Описание

A Perfect Couple — это текстовая интерактивная игра в формате мессенджера, в которой ты переписываешься с женой Эмили и другими персонажами, следя за развитием событий через экран телефона. История начинается с отъезда Брайана в Египет на короткую командировку, которая внезапно растягивается на целый год. Твоя задача — поддерживать связь, решать, кому доверять, и как вести себя, когда искушения и недопонимание начинают подтачивать отношения.





Ты сам выбираешь тон сообщений, влияешь на развитие диалогов и принимаешь решения, от которых зависит судьба брака. Сюжет развивается постепенно, открывая новые контакты, неожиданные повороты и сложные моральные ситуации. Каждое сообщение — это шаг к сближению… или отчуждению. Сможешь ли ты сохранить любовь на расстоянии — или проверка временем выявит, кем вы были на самом деле?