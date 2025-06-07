On The Mountain Top (18+) Chapter 2
Новая жизнь среди гор: одиночество, забота и древние тайны Колорадо
On The Mountain Top — это визуальный роман с фокусом на зрелом персонаже, решившем вырваться из замкнутого круга одиночества и трудоголизма. Оставив позади серые будни, ты принимаешь работу смотрителя парка в живописном городке Плезант-Пик, штат Колорадо. Но перед переездом всё меняется: тебе предстоит взять под опеку свою внучку, прошедшую через травмы и трудное детство. Теперь каждое твое решение не просто влияет на сюжет — оно формирует её судьбу и твою новую жизнь.
На фоне величественных гор и студенческого городка тебя ждёт больше, чем работа и семейные заботы. Расследуй двухсотлетнюю тайну, взаимодействуй с преподавателями и студентами колледжа, заводи связи и, возможно, — романтические отношения. Визуальный роман предлагает глубокие сюжетные развилки, разные пути развития отношений и эмоционально насыщенные сцены. Погружайся в атмосферу загадок, ответственности и неожиданных связей в мире, где прошлое может всё изменить.
Глава 2 — релиз
– Новый контент
– Исправления орфографии и грамматики из главы 1
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Запомни▶
Установка
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Внимание▶
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