android-1.ru / Игры / Эротические игры / On The Mountain Top (18+)
On The Mountain Top (18+)

On The Mountain Top (18+) Chapter 2

Новая жизнь среди гор: одиночество, забота и древние тайны Колорадо
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
Chapter 2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
247
Скриншоты
Описание

On The Mountain Top — это визуальный роман с фокусом на зрелом персонаже, решившем вырваться из замкнутого круга одиночества и трудоголизма. Оставив позади серые будни, ты принимаешь работу смотрителя парка в живописном городке Плезант-Пик, штат Колорадо. Но перед переездом всё меняется: тебе предстоит взять под опеку свою внучку, прошедшую через травмы и трудное детство. Теперь каждое твое решение не просто влияет на сюжет — оно формирует её судьбу и твою новую жизнь.


На фоне величественных гор и студенческого городка тебя ждёт больше, чем работа и семейные заботы. Расследуй двухсотлетнюю тайну, взаимодействуй с преподавателями и студентами колледжа, заводи связи и, возможно, — романтические отношения. Визуальный роман предлагает глубокие сюжетные развилки, разные пути развития отношений и эмоционально насыщенные сцены. Погружайся в атмосферу загадок, ответственности и неожиданных связей в мире, где прошлое может всё изменить.


Информация о модах

Глава 2 — релиз
– Новый контент
– Исправления орфографии и грамматики из главы 1

Показать полностью

Скачать On The Mountain Top (18+) vChapter 2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать On The Mountain Top (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Ripples of Temptation and Consequence (18+)
Ripples of Temptation and Consequence (18+)
Version: 0.02
The Good Family (18+)
The Good Family (18+)
Version: 0.1
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
Version: 0.4
Alice in Wonderland (18+)
Alice in Wonderland (18+)
Version: 2.1
Passion Industry (Мод, Много денег)
Passion Industry (Мод, Много денег)
Version: 1.6.5
Aleistra (18+)
Aleistra (18+)
Version: Final
Between Her Toes (18+)
Between Her Toes (18+)
Version: Final
Temptation at Sunset Cove (18+)
Temptation at Sunset Cove (18+)
Version: Demo

Отзывы о On The Mountain Top (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив