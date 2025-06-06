Описание

NeToRi Phone: Bull Simulator — визуальный роман и симулятор, в котором ты играешь за харизматичного персонажа, работающего в необычной нише частных услуг. Используя смартфон, ты взаимодействуешь с клиентами, получаешь задания и участвуешь в откровенных ситуациях, управляя отношениями между персонажами.





Игра фокусируется на системе сообщений, принятии решений и развитии событий через переписки и выбор. Разные сценарии, динамика отношений и реакций открывают множество направлений развития сюжета, включая откровенные сцены. Каждый выбор влияет на финал, делая прохождение персонализированным.