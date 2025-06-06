android-1.ru / Игры / Эротические игры / NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)
NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)

NeToRi Phone: Bull Simulator (18+) 0.4

Примерь на себя необычную роль в провокационном симуляторе с элементами выбора
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:01
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 72 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20
Скриншоты
Описание

NeToRi Phone: Bull Simulator — визуальный роман и симулятор, в котором ты играешь за харизматичного персонажа, работающего в необычной нише частных услуг. Используя смартфон, ты взаимодействуешь с клиентами, получаешь задания и участвуешь в откровенных ситуациях, управляя отношениями между персонажами.


Игра фокусируется на системе сообщений, принятии решений и развитии событий через переписки и выбор. Разные сценарии, динамика отношений и реакций открывают множество направлений развития сюжета, включая откровенные сцены. Каждый выбор влияет на финал, делая прохождение персонализированным.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать NeToRi Phone: Bull Simulator (18+) v0.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать NeToRi Phone: Bull Simulator (18+) 72 Мб Ссылка 2 72 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Alice in Wonderland (18+)
Alice in Wonderland (18+)
Version: 2.1
Passion Industry (Мод, Много денег)
Passion Industry (Мод, Много денег)
Version: 1.6.5
Aleistra (18+)
Aleistra (18+)
Version: Final
Between Her Toes (18+)
Between Her Toes (18+)
Version: Final
Temptation at Sunset Cove (18+)
Temptation at Sunset Cove (18+)
Version: Demo
Nudist Olivia (18+)
Nudist Olivia (18+)
Version: 0.2
NTR in Mind (18+)
NTR in Mind (18+)
Version: 0.0.3
Inkubak (18+)
Inkubak (18+)
Version: 4.2.2

Отзывы о NeToRi Phone: Bull Simulator (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив