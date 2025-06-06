NeToRi Phone: Bull Simulator (18+) 0.4
Примерь на себя необычную роль в провокационном симуляторе с элементами выбора
NeToRi Phone: Bull Simulator — визуальный роман и симулятор, в котором ты играешь за харизматичного персонажа, работающего в необычной нише частных услуг. Используя смартфон, ты взаимодействуешь с клиентами, получаешь задания и участвуешь в откровенных ситуациях, управляя отношениями между персонажами.
Игра фокусируется на системе сообщений, принятии решений и развитии событий через переписки и выбор. Разные сценарии, динамика отношений и реакций открывают множество направлений развития сюжета, включая откровенные сцены. Каждый выбор влияет на финал, делая прохождение персонализированным.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.