Описание

Passion Industry — это мобильная игра 18+ с элементами слияния предметов и менеджмента, в которой ты управляешь собственной киностудией для взрослых. Строй тематические площадки, объединяй ресурсы и открывай новых героинь с уникальными образами и ролями. Каждое слияние — это шаг к расширению студии, новым возможностям и доходу даже в офлайн-режиме. Управление простое, но постоянно подкидывает задачи: кого нанять, что улучшить, куда вложить ресурсы.





В игре есть гача-система для разблокировки героинь, разнообразные сцены, мини-взаимодействия и внутриигровые коллекции. Оффлайн-прогресс гарантирует, что твоя студия будет зарабатывать даже когда ты спишь. Разработчики также внедрили микротранзакции с драгоценностями — основной валютой для ускорений и премиального контента. Следи за новостями — релиз не за горами, и студия ждёт своего продюсера.