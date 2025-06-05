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Passion Industry (Мод, Много денег)

Passion Industry (Мод, Много денег) 1.6.5

Построй свою студию, открой актрис и развивай империи пикантного контента
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Версия:
1.6.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Вчера, 23:55
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 103 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
127
Скриншоты
Описание

Passion Industry — это мобильная игра 18+ с элементами слияния предметов и менеджмента, в которой ты управляешь собственной киностудией для взрослых. Строй тематические площадки, объединяй ресурсы и открывай новых героинь с уникальными образами и ролями. Каждое слияние — это шаг к расширению студии, новым возможностям и доходу даже в офлайн-режиме. Управление простое, но постоянно подкидывает задачи: кого нанять, что улучшить, куда вложить ресурсы.


В игре есть гача-система для разблокировки героинь, разнообразные сцены, мини-взаимодействия и внутриигровые коллекции. Оффлайн-прогресс гарантирует, что твоя студия будет зарабатывать даже когда ты спишь. Разработчики также внедрили микротранзакции с драгоценностями — основной валютой для ускорений и премиального контента. Следи за новостями — релиз не за горами, и студия ждёт своего продюсера.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Passion Industry (Мод, Много денег) v1.6.5 MOD APK

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Скачать Passion Industry (Мод, Много денег) 103 Мб Ссылка 2 103 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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