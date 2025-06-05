Passion Industry (Мод, Много денег) 1.6.5
Построй свою студию, открой актрис и развивай империи пикантного контента
Passion Industry — это мобильная игра 18+ с элементами слияния предметов и менеджмента, в которой ты управляешь собственной киностудией для взрослых. Строй тематические площадки, объединяй ресурсы и открывай новых героинь с уникальными образами и ролями. Каждое слияние — это шаг к расширению студии, новым возможностям и доходу даже в офлайн-режиме. Управление простое, но постоянно подкидывает задачи: кого нанять, что улучшить, куда вложить ресурсы.
В игре есть гача-система для разблокировки героинь, разнообразные сцены, мини-взаимодействия и внутриигровые коллекции. Оффлайн-прогресс гарантирует, что твоя студия будет зарабатывать даже когда ты спишь. Разработчики также внедрили микротранзакции с драгоценностями — основной валютой для ускорений и премиального контента. Следи за новостями — релиз не за горами, и студия ждёт своего продюсера.
Много денег
Скачать Passion Industry (Мод, Много денег) v1.6.5 MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.