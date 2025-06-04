Описание

CuckTales — это визуальный роман для взрослых, в котором игрок погружается в историю молодого человека, начинающего новую жизнь в незнакомом городе. Его ждут повседневные испытания — учеба, новые знакомства, отношения и попытки найти своё место в сложной эмоциональной ситуации. Особое внимание уделено взаимодействию с партнёршей, динамике в отношениях и личному росту героя.





Игровой процесс строится вокруг системы выборов, влияющих на развитие сюжета и характер взаимодействий между персонажами. История затрагивает темы доверия, границ в отношениях и поиска себя. Визуальная часть выполнена в выразительном стиле, а сценарий предлагает нестандартный взгляд на романтические сценарии. Подходит для игроков, интересующихся сюжетно-ориентированными проектами с возможностью влиять на финал.