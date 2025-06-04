CuckTales (18+) 0.6.6
Переезд, отношения и непростой выбор — история, где всё зависит от тебя
CuckTales — это визуальный роман для взрослых, в котором игрок погружается в историю молодого человека, начинающего новую жизнь в незнакомом городе. Его ждут повседневные испытания — учеба, новые знакомства, отношения и попытки найти своё место в сложной эмоциональной ситуации. Особое внимание уделено взаимодействию с партнёршей, динамике в отношениях и личному росту героя.
Игровой процесс строится вокруг системы выборов, влияющих на развитие сюжета и характер взаимодействий между персонажами. История затрагивает темы доверия, границ в отношениях и поиска себя. Визуальная часть выполнена в выразительном стиле, а сценарий предлагает нестандартный взгляд на романтические сценарии. Подходит для игроков, интересующихся сюжетно-ориентированными проектами с возможностью влиять на финал.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.