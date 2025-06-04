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CuckTales (18+)

CuckTales (18+) 0.6.6

Переезд, отношения и непростой выбор — история, где всё зависит от тебя
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Версия:
0.6.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:22
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 160 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1
Скриншоты
Описание

CuckTales — это визуальный роман для взрослых, в котором игрок погружается в историю молодого человека, начинающего новую жизнь в незнакомом городе. Его ждут повседневные испытания — учеба, новые знакомства, отношения и попытки найти своё место в сложной эмоциональной ситуации. Особое внимание уделено взаимодействию с партнёршей, динамике в отношениях и личному росту героя.


Игровой процесс строится вокруг системы выборов, влияющих на развитие сюжета и характер взаимодействий между персонажами. История затрагивает темы доверия, границ в отношениях и поиска себя. Визуальная часть выполнена в выразительном стиле, а сценарий предлагает нестандартный взгляд на романтические сценарии. Подходит для игроков, интересующихся сюжетно-ориентированными проектами с возможностью влиять на финал.


Информация о модах

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 Теги темы: Unlocked

Скачать CuckTales (18+) v0.6.6 MOD APK

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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