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Imouto Darkness (18+)

Imouto Darkness (18+) 1.0

Болезни нет, но беда есть — твоя имоутo сошла с ума… или с ума сводит тебя?
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:24
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 112 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
9
Скриншоты
Описание

Imouto Darkness — это третья часть необычной комедийной игры-симулятора с прикосновениями и элементами сна, где ты живёшь под одной крышей с младшей сестрой, страдающей не столько от температуры, сколько от буйного воображения. Она уверена, что у неё демонический глаз, зовёт тебя отвратительным и носит повязку как настоящий босс из аниме. Каждые 5 минут — новый монолог, насмешка или странная сцена, где границы между бредом и реальностью всё больше размываются.


Но сегодня всё меняется: ты решаешь ответить на её игру своим театром абсурда — и стать Демоном-Королём Ночи. Что из этого выйдет — стёб, романтика, фансервис или полный развал психики — зависит от тебя. Игра полна странных сцен, взаимодействий и юмора в духе пародий на аниме и культуру "чунибё", а откровенный контент подаётся с иронией и клоунадой. Подходит для тех, кто хочет чего-то дико специфичного, абсурдного и немного неприличного — без претензий, но с фансервисом по расписанию.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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