Описание

Imouto Darkness — это третья часть необычной комедийной игры-симулятора с прикосновениями и элементами сна, где ты живёшь под одной крышей с младшей сестрой, страдающей не столько от температуры, сколько от буйного воображения. Она уверена, что у неё демонический глаз, зовёт тебя отвратительным и носит повязку как настоящий босс из аниме. Каждые 5 минут — новый монолог, насмешка или странная сцена, где границы между бредом и реальностью всё больше размываются.





Но сегодня всё меняется: ты решаешь ответить на её игру своим театром абсурда — и стать Демоном-Королём Ночи. Что из этого выйдет — стёб, романтика, фансервис или полный развал психики — зависит от тебя. Игра полна странных сцен, взаимодействий и юмора в духе пародий на аниме и культуру "чунибё", а откровенный контент подаётся с иронией и клоунадой. Подходит для тех, кто хочет чего-то дико специфичного, абсурдного и немного неприличного — без претензий, но с фансервисом по расписанию.