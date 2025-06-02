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Princess Rescue Quest

Princess Rescue Quest 1.0.0

Спаси принцессу, уклонись от роботов и расчисти путь к победе
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:17
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 101 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Rescue Quest: The Princess Chronicles — это яркое приключение с элементами аркады и выживания, где ты управляешь героем в мире, полном ловушек, врагов и неожиданных преград. Каждые 5 минут — движение, расчёт, реакция и поиск ресурсов. Беги по зелёным лугам, собирай материалы с помощью столкновений с травой, разрушай деревянные барьеры и открывай путь к следующему этапу. Только не забывай: зомби и боевые роботы настигают быстро, и у них нет кнопки паузы.


Твоя цель — найти принцессу и провести её через опасные земли, преодолевая головоломки, врагов и нехватку времени. Удобное управление с клавиатуры, стрельба по препятствиям с помощью мыши, атмосферные карты и нарастающее напряжение делают игру затягивающей. Открывай новые участки, избегай врагов, просчитывай маршрут — и докажи, что не зря взялся за этот квест. Готов? Тогда нажимай «вперёд» — и спасай день.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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