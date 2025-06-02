Описание

Kate's Story — это фанатский ремейк откровенного визуального романа Glamour, переработанный с вниманием к деталям и сюжету. Каждые 5 минут — новые сцены, выборы, взаимодействие с персонажами и поступки, которые постепенно выстраивают личную историю главной героини. Знакомое начало — приезд в университет — быстро оборачивается чередой ситуаций, где романтика, власть, интриги и личные границы смешиваются в насыщенный коктейль.





Проект не просто перенёс старую игру — он её переписал, оживил и улучшил визуально. Графика — приятная, выразительная, без перегруза, а сцены подаются с нужным градусом и настроением. Откровенного контента здесь немало, но он встроен в события и выборы — именно ты решаешь, насколько быстро и как далеко пойдёт героиня. Игра развивается активно, уже радует стабильной базой и даёт надежду на полноценную завершённую историю. Для поклонников жанра — это точно не проходной проект.