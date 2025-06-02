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Kates Story (18+)

Kates Story (18+) 1.4

Университет, соблазны и новая жизнь старой истории с другим поворотом
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Версия:
1.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 261 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
31
Скриншоты
Описание

Kate's Story — это фанатский ремейк откровенного визуального романа Glamour, переработанный с вниманием к деталям и сюжету. Каждые 5 минут — новые сцены, выборы, взаимодействие с персонажами и поступки, которые постепенно выстраивают личную историю главной героини. Знакомое начало — приезд в университет — быстро оборачивается чередой ситуаций, где романтика, власть, интриги и личные границы смешиваются в насыщенный коктейль.


Проект не просто перенёс старую игру — он её переписал, оживил и улучшил визуально. Графика — приятная, выразительная, без перегруза, а сцены подаются с нужным градусом и настроением. Откровенного контента здесь немало, но он встроен в события и выборы — именно ты решаешь, насколько быстро и как далеко пойдёт героиня. Игра развивается активно, уже радует стабильной базой и даёт надежду на полноценную завершённую историю. Для поклонников жанра — это точно не проходной проект.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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