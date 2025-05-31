Sins of Siblings (18+) 1.0
Иллюстрированный роман для взрослых с акцентом на сюжет и визуал
Sins of Siblings — это визуальный роман с кинетической подачей, рассчитанный на взрослую аудиторию. Игра полностью сфокусирована на тексте и чтении — без выбора действий, но с упором на откровенные сцены и сюжетную линию. Аниме-стиль графики выполнен с использованием AI-обработки: выразительные персонажи, детализированные задники и насыщенные крупные планы придают происходящему кинематографичность.
Каждая сцена сопровождается описаниями, диалогами и внутренними монологами, раскрывающими мотивы героев. Поклонникам медленного, текстоцентричного формата и романтического напряжения зайдёт особенно. Проект находится в активной разработке: автор обещает расширять сюжет, добавлять новые главы и улучшать художественную часть. Игра предназначена строго для совершеннолетних пользователей.
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