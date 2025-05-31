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Sins of Siblings (18+)

Sins of Siblings (18+) 1.0

Иллюстрированный роман для взрослых с акцентом на сюжет и визуал
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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:23
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 706 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Sins of Siblings — это визуальный роман с кинетической подачей, рассчитанный на взрослую аудиторию. Игра полностью сфокусирована на тексте и чтении — без выбора действий, но с упором на откровенные сцены и сюжетную линию. Аниме-стиль графики выполнен с использованием AI-обработки: выразительные персонажи, детализированные задники и насыщенные крупные планы придают происходящему кинематографичность.


Каждая сцена сопровождается описаниями, диалогами и внутренними монологами, раскрывающими мотивы героев. Поклонникам медленного, текстоцентричного формата и романтического напряжения зайдёт особенно. Проект находится в активной разработке: автор обещает расширять сюжет, добавлять новые главы и улучшать художественную часть. Игра предназначена строго для совершеннолетних пользователей.


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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