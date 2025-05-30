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Hot Moms Secret Affairs (18+)

Hot Moms Secret Affairs (18+) Chapter 1

Следи за судьбами трёх семей, где каждый выбор раскрывает новые грани драмы
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Версия:
Chapter 1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 639 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Скриншоты
Описание

Hot Moms Secret Affairs — это визуальный роман, в котором ты наблюдаешь за переплетающимися историями трёх семей. Каждые пять минут — это сцена напряжённого диалога, сложного выбора или попытки разобраться в себе и других. Ты управляешь развитием сюжета, направляя персонажей сквозь личные конфликты, тайны и моральные дилеммы.


Истории Иветт, Сары, Оливии и Лоры развиваются параллельно, пересекаются и зависят от твоих решений. Ты влияешь на поведение героев, открываешь скрытые эпизоды и ведёшь их к разным развязкам. Есть система сохранений, доступ к ключевым развилкам и работа офлайн. Если тебе интересны диалоги, эмоции и многослойные ситуации — Hot Moms Secret Affairs предлагает именно это.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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