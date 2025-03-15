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Revelations of Whispering Pines (18+)

Revelations of Whispering Pines (18+) Ch.1

Погрузитесь в мир мрачных тайн и судьбоносных испытаний
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Версия:
Ch.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 430 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
44
Скриншоты
Описание

В Revelations of Whispering Pines (18+) вы продолжаете приключения, начатые в игре Secrets of Whispering Pines (18+), чтобы раскрыть, кто есть кто и почему персонажи действуют именно так. Здесь события разворачиваются в небольшом городке, затерянном среди лесов и гор, где шериф вынужден бороться с безжалостным серийным убийцей, охотящимся на беззащитных жителей. Наличие двух дочерей добавляет главному герою массу дополнительных забот, усложняя его задачу по поиску злодея и защите тех, кто ему дорог.


Погрузитесь в атмосферу интриг и личных испытаний, где каждое принятое решение может кардинально изменить судьбу персонажей. Эта история – о противостоянии тьме, борьбе за справедливость и личной жертве, которая становится ключом к спасению целого города.


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Скачать Revelations of Whispering Pines (18+) 430 Мб Ссылка 2 430 Мб
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