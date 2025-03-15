Описание

В Revelations of Whispering Pines (18+) вы продолжаете приключения, начатые в игре Secrets of Whispering Pines (18+), чтобы раскрыть, кто есть кто и почему персонажи действуют именно так. Здесь события разворачиваются в небольшом городке, затерянном среди лесов и гор, где шериф вынужден бороться с безжалостным серийным убийцей, охотящимся на беззащитных жителей. Наличие двух дочерей добавляет главному герою массу дополнительных забот, усложняя его задачу по поиску злодея и защите тех, кто ему дорог.





Погрузитесь в атмосферу интриг и личных испытаний, где каждое принятое решение может кардинально изменить судьбу персонажей. Эта история – о противостоянии тьме, борьбе за справедливость и личной жертве, которая становится ключом к спасению целого города.