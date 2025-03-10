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Soldiers Life (18+)

Soldiers Life (18+) 1.03

Погрузитесь в мир перевернутых ролей и моральных дилемм
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Версия:
1.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

В Soldier's Life (18+) вас ждет визуальный роман с рисованной графикой, завершенной разработкой и откровенным контентом, предназначенный для совершеннолетней аудитории. Действие разворачивается в фэнтезийно-средневековом королевстве, где главный герой получает неожиданное повышение, которое не только меняет его статус, но и приводит к удивительному перевороту в отношениях. Долгое время стервозный командир превращал его жизнь в ад, а теперь, благодаря этому повышению, она становится его подчиненной.


История предлагает уникальное сочетание элементов текстовой ролевой игры и захватывающего сюжета, где каждое решение героя влияет на его дальнейший путь. Какой выбор сделает герой, чтобы примирить новые обстоятельства с выполнением своих обязанностей? Soldier's Life (18+) ставит перед вами вопросы о власти, ответственности и личном выборе, оставляя финальное решение за аудиторией.


Информация о модах

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Скачать Soldiers Life (18+) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб
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