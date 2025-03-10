Описание

В Soldier's Life (18+) вас ждет визуальный роман с рисованной графикой, завершенной разработкой и откровенным контентом, предназначенный для совершеннолетней аудитории. Действие разворачивается в фэнтезийно-средневековом королевстве, где главный герой получает неожиданное повышение, которое не только меняет его статус, но и приводит к удивительному перевороту в отношениях. Долгое время стервозный командир превращал его жизнь в ад, а теперь, благодаря этому повышению, она становится его подчиненной.





История предлагает уникальное сочетание элементов текстовой ролевой игры и захватывающего сюжета, где каждое решение героя влияет на его дальнейший путь. Какой выбор сделает герой, чтобы примирить новые обстоятельства с выполнением своих обязанностей? Soldier's Life (18+) ставит перед вами вопросы о власти, ответственности и личном выборе, оставляя финальное решение за аудиторией.