Parasite Black (18+) - Игра - это не просто увлекательное приключение. Это отдельный мир, со своими правилами и законами. И это не просто еще одно темное, грязное место, как в других играх. Есть места, где увлекательность игры смешивается с красотой природных ландшафтов, где вам предстоит бороться за выживание, не боясь стать сильным и беспощадным.





20+ часов геймплея ждут вас в 12 квестах, полноценная история о террористах, которые объединили свои силы для совершения невиданного ранее преступления, 3 разные концовки на ваш выбор, сотни предметов для вашего героя и гигантская вселенная, в которой он может свободно бродить





Захватывающий RPG-геймплей с открытым миром, тактическими пошаговыми боями против полчищ врагов и могущественных боссов, необычная система персонажа.