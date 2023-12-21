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Parasite Black (18+)

Parasite Black (18+) 0.154

35
8
Скачать (1.2 Гб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Версия:
0.154
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
35
Комментарии:
1
Просмотров:
29 481

Parasite Black (18+) - Игра - это не просто увлекательное приключение. Это отдельный мир, со своими правилами и законами. И это не просто еще одно темное, грязное место, как в других играх. Есть места, где увлекательность игры смешивается с красотой природных ландшафтов, где вам предстоит бороться за выживание, не боясь стать сильным и беспощадным.


20+ часов геймплея ждут вас в 12 квестах, полноценная история о террористах, которые объединили свои силы для совершения невиданного ранее преступления, 3 разные концовки на ваш выбор, сотни предметов для вашего героя и гигантская вселенная, в которой он может свободно бродить


Захватывающий RPG-геймплей с открытым миром, тактическими пошаговыми боями против полчищ врагов и могущественных боссов, необычная система персонажа.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия игры

Скачать Parasite Black (18+) 0.154 взлом

Скачать Parasite Black (18+)
1.2 Гб
Ссылка 2
1.2 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Parasite Black (18+)


Комментарии (1)
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Филицыя
Филицыя 21 декабря 2023 11:42
Игра сразу вылетает при первом запуске.🤷🏻‍♀️
-1
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