Deep Vault 69 (18+) 0.4.5
Жизнь в подземном убежище, пережившем внешние и внутренние проблемы
Версия:
0.4.5
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 15:23
Возраст:
Требуется места:
≈ 684 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
45 529
Описание
Deep Vault 69 — это будущая визуальная новелла с явным содержанием и ролевая игра с пошаговыми действиями и сражениями. Действие происходит в одном из подземных убежищ, переживших внешние и внутренние проблемы.
Выход новой игры! Deep Vault 69 (18+) — рисованный графический проект, который одновременно является визуальной новеллой с откровенным содержанием и ролевой игрой с пошаговыми действиями и сражениями. Главный герой живет в одном из подземных убежищ, которое смогло выдержать натиск внешних и внутренних проблем.
Говоря о жизни в убежище, главному герою легко, так как он имеет доступ почти ко всему, что пожелает — к еде, воде, оружию, лекарствам и даже к ядерному топливу! Но чего-то еще не хватает...
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