Описание

Deep Vault 69 — это будущая визуальная новелла с явным содержанием и ролевая игра с пошаговыми действиями и сражениями. Действие происходит в одном из подземных убежищ, переживших внешние и внутренние проблемы.





Выход новой игры! Deep Vault 69 (18+) — рисованный графический проект, который одновременно является визуальной новеллой с откровенным содержанием и ролевой игрой с пошаговыми действиями и сражениями. Главный герой живет в одном из подземных убежищ, которое смогло выдержать натиск внешних и внутренних проблем.





Говоря о жизни в убежище, главному герою легко, так как он имеет доступ почти ко всему, что пожелает — к еде, воде, оружию, лекарствам и даже к ядерному топливу! Но чего-то еще не хватает...