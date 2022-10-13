Double Perception (18+) 3.9
Разгадайте тайны и исследуйте границы между правдой и вымыслом
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
3.9
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 16:48
Возраст:
Требуется места:
≈ 718 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
25
Комментарии:
1
Просмотров:
42 248
Double Perception (18+) - Жизнь полна загадочных тайн и неведомых опасностей. Вас ждут захватывающие приключения, поэтому смело выбирайте этот продукт.
Исследуйте мир фэнтези со всей его магией и интригами. Геймплей будет освежающим, захватывающим и полным действий. Этот продукт представляет собой игру виртуальной реальности, которая дает вам уникальную возможность испытать ее на себе! Занять место искателя приключений в мирах, которые видны только самим игрокам. Например, когда вы попадаете в фантастическую страну, даже если вы понятия не имеете, что вас там ждет — пока у вас есть какая-то техника (например, телефоны), ваш взор сразу же будет обращен на систему виртуальной реальности,
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