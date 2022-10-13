Double Perception (18+) - Жизнь полна загадочных тайн и неведомых опасностей. Вас ждут захватывающие приключения, поэтому смело выбирайте этот продукт.





Исследуйте мир фэнтези со всей его магией и интригами. Геймплей будет освежающим, захватывающим и полным действий. Этот продукт представляет собой игру виртуальной реальности, которая дает вам уникальную возможность испытать ее на себе! Занять место искателя приключений в мирах, которые видны только самим игрокам. Например, когда вы попадаете в фантастическую страну, даже если вы понятия не имеете, что вас там ждет — пока у вас есть какая-то техника (например, телефоны), ваш взор сразу же будет обращен на систему виртуальной реальности,