Описание

Project: Possible (18+) - Возможно - красивый рисованно-визуальный проект с пикантной составляющей происходящего в сюжете. Который основан на вселенной популярного мультсериала. Главная героиня продолжает свою деятельность по предотвращению различных злодейских планов.





В веселой и увлекательной форме вы можете создать оригинальный рисованный проект. Уникальная прорисовка путешествия главного героя потрясающим голосом, с красивой музыкой и звуковыми эффектами.





Главная героиня мультсериала продолжит свою деятельность по защите от различных злодеев, желающих подорвать ее деятельность и надолго сорвать ее планы. Моей основной задачей было нарисовать увлекательный рисованный проект, по которому главная героиня «Принцесса Кайла» из мультсериала «Проект Возможный» отправляется в свое путешествие. Сюжет основан на мире «Проекта Возможного» — шоу, которое понравится многим людям, выросшим на нем, а также нынешнему поколению, потому что оно состоит из замечательных персонажей и богатых историй, полных юмора!»