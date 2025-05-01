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My FemBoyFriend Phone (18+)

My FemBoyFriend Phone (18+) Ch.2.21.86

Построй свою историю с Алексом — нежным, чутким и непредсказуемым
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Версия:
Ch.2.21.86
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:27
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 186 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
19
Скриншоты
Описание

My FemBoyFriend Phone — это визуальный роман с элементами мессенджера, где ты общаешься с Алексом — твоим внимательным, искренним и ранимым партнёром. Игра предлагает тёплую, эмоциональную историю, где каждый выбор влияет на развитие отношений. Станете ли вы ближе или отдалитесь? Поддержите ли вы друг друга — или позволите недопониманиям взять верх?


Проект раскрывает несколько сюжетных линий: от трогательной романтики до напряжённых поворотов в отношениях, где многое зависит от твоих слов и действий. Настрой отношения, решай, кто из вас ведёт или уступает, и наблюдай, как Алекс реагирует на каждое твое решение. Эта игра — о доверии, балансе и том, как легко всё может измениться.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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