Описание

My FemBoyFriend Phone — это визуальный роман с элементами мессенджера, где ты общаешься с Алексом — твоим внимательным, искренним и ранимым партнёром. Игра предлагает тёплую, эмоциональную историю, где каждый выбор влияет на развитие отношений. Станете ли вы ближе или отдалитесь? Поддержите ли вы друг друга — или позволите недопониманиям взять верх?





Проект раскрывает несколько сюжетных линий: от трогательной романтики до напряжённых поворотов в отношениях, где многое зависит от твоих слов и действий. Настрой отношения, решай, кто из вас ведёт или уступает, и наблюдай, как Алекс реагирует на каждое твое решение. Эта игра — о доверии, балансе и том, как легко всё может измениться.