My FemBoyFriend Phone (18+) Ch.2.21.86
Построй свою историю с Алексом — нежным, чутким и непредсказуемым
My FemBoyFriend Phone — это визуальный роман с элементами мессенджера, где ты общаешься с Алексом — твоим внимательным, искренним и ранимым партнёром. Игра предлагает тёплую, эмоциональную историю, где каждый выбор влияет на развитие отношений. Станете ли вы ближе или отдалитесь? Поддержите ли вы друг друга — или позволите недопониманиям взять верх?
Проект раскрывает несколько сюжетных линий: от трогательной романтики до напряжённых поворотов в отношениях, где многое зависит от твоих слов и действий. Настрой отношения, решай, кто из вас ведёт или уступает, и наблюдай, как Алекс реагирует на каждое твое решение. Эта игра — о доверии, балансе и том, как легко всё может измениться.
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.