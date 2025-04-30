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MAGIC of LUST (18+)

MAGIC of LUST (18+) Final

Следуй за Дианой по пути магии, тайн и запретных чувств
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Версия:
Final
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 19:08
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 532 Мб
Русский язык:
Есть 🔥
Просмотров:
117
Скриншоты
Описание

Magic of Lust — это визуальный роман 18+ о молодой девушке, которая сталкивается с пробуждением древней силы и загадками прошлого. В роли Дианы ты исследуешь мир, где каждое решение влияет на развитие сюжета, а магия и внутренние желания сплетаются в единое целое. Каждые пять минут — новый выбор, вспышка эмоций или открытие, которое меняет всё.


Игра предлагает мистический сюжет, нелинейность, эмоциональные сцены и насыщенные отношения с ключевыми персонажами. Ты сама управляешь тем, насколько далеко зайдёт история, включая возможность отключить часть откровенного контента. Magic of Lust подойдёт тем, кто ценит продуманные визуальные новеллы с романтической и магической линией.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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