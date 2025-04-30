MAGIC of LUST (18+) Final
Следуй за Дианой по пути магии, тайн и запретных чувств
Magic of Lust — это визуальный роман 18+ о молодой девушке, которая сталкивается с пробуждением древней силы и загадками прошлого. В роли Дианы ты исследуешь мир, где каждое решение влияет на развитие сюжета, а магия и внутренние желания сплетаются в единое целое. Каждые пять минут — новый выбор, вспышка эмоций или открытие, которое меняет всё.
Игра предлагает мистический сюжет, нелинейность, эмоциональные сцены и насыщенные отношения с ключевыми персонажами. Ты сама управляешь тем, насколько далеко зайдёт история, включая возможность отключить часть откровенного контента. Magic of Lust подойдёт тем, кто ценит продуманные визуальные новеллы с романтической и магической линией.
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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