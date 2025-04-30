Bella (18+) Ep.0.1
Направляй отношения и делай выбор в зрелом визуальном романе
Bella (18+) — это визуальный роман с системой выбора, где ты управляешь развитием отношений между героями в истории для взрослых. Игра находится на ранней стадии, но уже предлагает знакомство с персонажами, проработанный визуальный стиль и пролог, который намекает на более глубокие и эмоциональные события впереди. Каждые пять минут — важное решение, которое влияет на направление сюжета и характер связи между участниками.
Проект предлагает разветвлённые диалоги, откровенный контент, внятную подачу и возможность влиять на сценарий. Подходит для тех, кто ценит не только эстетику, но и историю с выбором и последствиями. Если тебе интересны зрелые темы, персонажи с характером и развитие личных линий — Bella обещает стать сильным представителем жанра.
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Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.