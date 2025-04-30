android-1.ru / Игры / Эротические игры / Bella (18+)
Bella (18+)

Bella (18+) Ep.0.1

Направляй отношения и делай выбор в зрелом визуальном романе
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
Ep.0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:20
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
14
Скриншоты
Описание

Bella (18+) — это визуальный роман с системой выбора, где ты управляешь развитием отношений между героями в истории для взрослых. Игра находится на ранней стадии, но уже предлагает знакомство с персонажами, проработанный визуальный стиль и пролог, который намекает на более глубокие и эмоциональные события впереди. Каждые пять минут — важное решение, которое влияет на направление сюжета и характер связи между участниками.


Проект предлагает разветвлённые диалоги, откровенный контент, внятную подачу и возможность влиять на сценарий. Подходит для тех, кто ценит не только эстетику, но и историю с выбором и последствиями. Если тебе интересны зрелые темы, персонажи с характером и развитие личных линий — Bella обещает стать сильным представителем жанра.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Bella (18+) vEp.0.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Bella (18+) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)
This Office Worker Keeps Turning Her Ass Towards Me (18+)
Version: 2024-09-06
Fuck King (18+)
Fuck King (18+)
Version: 0.1.2
Regret Island (18+)
Regret Island (18+)
Version: 0.2.12.0
Path to Lust (18+)
Path to Lust (18+)
Version: 0.1
Horny Union (18+)
Horny Union (18+)
Version: 0.0.3.02
The Realm of Samsara (18+)
The Realm of Samsara (18+)
Version: 0.2
Pleasureville (18+)
Pleasureville (18+)
Version: 0.2
His Bet, Her Loss (18+)
His Bet, Her Loss (18+)
Version: 0.1

Отзывы о Bella (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив