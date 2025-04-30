Описание

Bella (18+) — это визуальный роман с системой выбора, где ты управляешь развитием отношений между героями в истории для взрослых. Игра находится на ранней стадии, но уже предлагает знакомство с персонажами, проработанный визуальный стиль и пролог, который намекает на более глубокие и эмоциональные события впереди. Каждые пять минут — важное решение, которое влияет на направление сюжета и характер связи между участниками.





Проект предлагает разветвлённые диалоги, откровенный контент, внятную подачу и возможность влиять на сценарий. Подходит для тех, кто ценит не только эстетику, но и историю с выбором и последствиями. Если тебе интересны зрелые темы, персонажи с характером и развитие личных линий — Bella обещает стать сильным представителем жанра.