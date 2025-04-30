Gods Call (18+) 1.6.1
God's Call - это взрослый роман с интересной и качественно проработанной визуальной атмосферой, предлагающий необычный сюжет с поворотами и различными открытиями. В игре игрокам предоставляется роль человека, который пробуждается в пустынной местности, полностью лишен памяти о своем прошлом и том, как он оказался здесь.
По мере развития сюжета, игрок будет исследовать мрачную фэнтезийную вселенную, находящуюся в хаосе, и пытаться понять своё предназначение. В процессе он встретит различных персонажей, каждый из которых имеет свои собственные планы и цели, что делает ситуацию ещё более запутанной. Важные решения и выборы, которые совершает игрок, будут влиять на развитие сюжета и определять исход игры.
God's Call предлагает увлекательное и волнующее путешествие по миру тайн и интриг, полное различных перипетий. Игрокам предстоит раскрывать тайны своего прошлого, сталкиваться с сложными моральными дилеммами и принимать решения, которые существенно повлияют на исход их приключения. Столь захватывающий и сложный сюжет, в сочетании с качественной визуальной проработкой, позволит игрокам полностью погрузиться в мир God's Call и испытать незабываемые эмоции и впечатления.
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Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
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.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.