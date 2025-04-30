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Gods Call (18+)

Gods Call (18+) 1.6.1

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Версия:
1.6.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 10:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 626
Скриншоты
Описание

God's Call - это взрослый роман с интересной и качественно проработанной визуальной атмосферой, предлагающий необычный сюжет с поворотами и различными открытиями. В игре игрокам предоставляется роль человека, который пробуждается в пустынной местности, полностью лишен памяти о своем прошлом и том, как он оказался здесь.


По мере развития сюжета, игрок будет исследовать мрачную фэнтезийную вселенную, находящуюся в хаосе, и пытаться понять своё предназначение. В процессе он встретит различных персонажей, каждый из которых имеет свои собственные планы и цели, что делает ситуацию ещё более запутанной. Важные решения и выборы, которые совершает игрок, будут влиять на развитие сюжета и определять исход игры.


God's Call предлагает увлекательное и волнующее путешествие по миру тайн и интриг, полное различных перипетий. Игрокам предстоит раскрывать тайны своего прошлого, сталкиваться с сложными моральными дилеммами и принимать решения, которые существенно повлияют на исход их приключения. Столь захватывающий и сложный сюжет, в сочетании с качественной визуальной проработкой, позволит игрокам полностью погрузиться в мир God's Call и испытать незабываемые эмоции и впечатления.


Информация о модах

полная версия

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Скачать Gods Call (18+) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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Старые версии Gods Call (18+)
Version TG 1.4.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Gods Call (18+)


Комментарии (1)
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Gulag
Gulag 26 сентября 2023 16:49
Хорошая игра , редко встречаются фэнтези 18+
+1
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