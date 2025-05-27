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PONY WAIFU SIM (18+)

PONY WAIFU SIM (18+) 6.2.0

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Версия:
6.2.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:56
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2.9 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
42 264
Скриншоты
Описание

Pony Waifu Sim - это игра, которая воплощает многолетнюю мечту многих фанатов, и команда разработчиков решила создать ее, чтобы позволить игрокам погрузиться в уникальный игровой мир. Игра предлагает увлекательное сочетание различных жанров. Вам предоставляется свобода выбора и исследования открытого города, где вы можете решить, с кем из пони вы хотите начать свои отношения. Симулятор свиданий позволит вам развивать отношения с выбранным персонажем и принимать решения, которые повлияют на исход вашей истории.


"Пони Вайфу Сим" также является визуальной новеллой, что добавляет элементы насыщенной и интересной истории, в которой вы сможете погрузиться в мир Эквестрии и узнать больше о персонажах и окружающей их среде. Кроме того, игра предлагает разнообразные мини-игры, которые добавляют разнообразие и увлекательность в игровой процесс, придавая ему дополнительную глубину и разнообразие.


Альфа-версия игры предоставляет игрокам вступительную часть и позволяет представить себе, что ждет впереди. Вам предстоит играть за человеческого персонажа, который вместе с вами попадает в мир Эквестрии, что придает игре дополнительную таинственность и интересные возможности.


Если вы фанат пони и увлекательных симуляторов свиданий, "Pony Waifu Sim" предоставит вам уникальный игровой опыт и возможность погрузиться в захватывающий мир Эквестрии!


Информация о модах

полная версия

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Скачать PONY WAIFU SIM (18+) v6.2.0 MOD APK

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Старые версии PONY WAIFU SIM (18+)
Version TG 5.5.1.1

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о PONY WAIFU SIM (18+)


Комментарии (5)
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Фыв
Фыв 5 мая 2025 17:46
Обновите пожалуйста
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 24 июня 2024 18:04
Карион, одному богу известно! Но точно есть английский)) Для перевода можете использовать приложения, которые переводят поверх экрана
+3
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Карион
Карион 24 июня 2024 13:35
Какой язык в самой игре?
+1
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Sonm
Sonm 30 мая 2024 18:48
OWERLORD, игра ещё в разработке
Проводить свидание с остальными пони не получится
На оф.сайте написан прогресс разработки
+2
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OWERLORD
OWERLORD 16 мая 2024 22:54
Не знаю что тут всё время обновляют ты как проходишь и помогаешь всем пони просто напросто нечего не происходит я про прошло 60 дней не чего не меняется может кто нибудь подскажет
+1
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