PONY WAIFU SIM (18+) 6.2.0
Pony Waifu Sim - это игра, которая воплощает многолетнюю мечту многих фанатов, и команда разработчиков решила создать ее, чтобы позволить игрокам погрузиться в уникальный игровой мир. Игра предлагает увлекательное сочетание различных жанров. Вам предоставляется свобода выбора и исследования открытого города, где вы можете решить, с кем из пони вы хотите начать свои отношения. Симулятор свиданий позволит вам развивать отношения с выбранным персонажем и принимать решения, которые повлияют на исход вашей истории.
"Пони Вайфу Сим" также является визуальной новеллой, что добавляет элементы насыщенной и интересной истории, в которой вы сможете погрузиться в мир Эквестрии и узнать больше о персонажах и окружающей их среде. Кроме того, игра предлагает разнообразные мини-игры, которые добавляют разнообразие и увлекательность в игровой процесс, придавая ему дополнительную глубину и разнообразие.
Альфа-версия игры предоставляет игрокам вступительную часть и позволяет представить себе, что ждет впереди. Вам предстоит играть за человеческого персонажа, который вместе с вами попадает в мир Эквестрии, что придает игре дополнительную таинственность и интересные возможности.
Если вы фанат пони и увлекательных симуляторов свиданий, "Pony Waifu Sim" предоставит вам уникальный игровой опыт и возможность погрузиться в захватывающий мир Эквестрии!
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
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Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.