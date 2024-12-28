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Down the Road (18+)

Down the Road (18+) 0.3.0b

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Версия:
0.3.0b
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 600 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15 558
Скриншоты
Описание

Down the Road (18+) - Илайя - человек с тяжелым прошлым, полным несправедливости и несчастий. Несмотря на все трудности, он старается держаться за свою работу и жить доброй и честной жизнью. В его жизни есть один загадочный друг по имени Стив (или Аликс), который всегда поддерживает его, хотя и оберегает свою личную жизнь.


Каждый из них скрывает свои тайны, но в момент, насыщенный алкоголем и наркотиками, правда выберется наружу, и их жизни переплетутся. Только объединив свои силы, они смогут распутать сложные загадки своего прошлого и столкнуться с тем, что должно произойти. По мере того, как они раскрывают свои темные тайны и сталкиваются с жизненными испытаниями, они начинают понимать, что вместе они сильнее. Их дружба растет в нечто большее - они становятся поддержкой и опорой друг для друга, преодолевают трудности и страхи, которые они никогда не могли преодолеть в одиночку.


Илайя и Стив (или Аликс) понимают, что они важны друг другу и что вместе они могут преодолеть все испытания и невзгоды. Они обнаруживают силу и мудрость в своих отношениях, что помогает им принять и разрешить свои прошлые травмы и двигаться вперед к светлому будущему.


Путем их взаимной поддержки и смелости, они окончательно сталкиваются с тем, что должно произойти в их жизни. Они примут свои решения и смогут найти свое собственное счастье и мир. В этой истории они понимают, что смогли найти истинный смысл жизни и настоящую силу в себе и друг в друге.


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Скачать Down the Road (18+) 600 Мб Ссылка 2 600 Мб 0.3.0b RUS 600 Мб 0.3.0b RUS (Ссылка 2) 600 Мб 0.3.0b RUS [TG] 600 Мб
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