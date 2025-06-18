android-1.ru / Игры / Эротические игры / Hot Road (18+)
Hot Road (18+)

Hot Road (18+) 1.0

5
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:42
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 100 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 029
Скриншоты
Описание

Hot Road (18+) - Встречайте Элис и Деймона — главных героев в этой захватывающей и жаркой истории! Вам предстоит погрузиться в увлекательное путешествие, полное романтики и возможностей. Ваше свидание с Элис — это ваша возможность принимать решения и влиять на развитие отношений с этой прекрасной девушкой.


Каждое ваше действие и выбор будут иметь значение в истории. Вы можете выбирать, как вести себя, что говорить и какие шаги предпринимать, чтобы завоевать сердце Элис и других девушек, которых вы встретите в путешествии.


Однако будьте осторожны, ваши решения могут повлиять на исход истории, и вам предстоит быть внимательным и чутким, чтобы справиться с вызовами, которые возникают на вашем пути. Познакомьтесь с разными персонажами, погрузитесь в уникальные ситуации и наслаждайтесь взаимодействием с различными девушками. Ваше свидание — это ваша возможность создать уникальную и захватывающую историю любви и приключений.


Так что готовьтесь к этому жаркому путешествию, наслаждайтесь каждым моментом и примите вызов стать тем, кто покорит сердца прекрасных девушек! Ваше свидание, ваши решения — и пусть это путешествие будет незабываемым!


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Hot Road (18+) v1.0 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Hot Road (18+) 100 Мб Ссылка 2 100 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
UNCONVENTIONAL VISITOR (18+)
UNCONVENTIONAL VISITOR (18+)
Version: FINAL
Companion of Darkness (18+)
Companion of Darkness (18+)
Version: Chapter 11
COWTASTIC CAFE (18+)
COWTASTIC CAFE (18+)
Version: Final
Peeping And Teasing (18+)
Peeping And Teasing (18+)
Version: 0.702
Terminus Reach: Sentinel 2 (18+)
Terminus Reach: Sentinel 2 (18+)
Version: Update 40
Big Brother: Another Story Rebuild (18+)
Big Brother: Another Story Rebuild (18+)
Version: 0.08.02
Sarada Rising: Boruto Naruto Next Generation (18+)
Sarada Rising: Boruto Naruto Next Generation (18+)
Version: 1.0.4
Android LIFE (18+)
Android LIFE (18+)
Version: 0.4.5

Отзывы о Hot Road (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив