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Big Brother: Another Story Rebuild (18+)

Big Brother: Another Story Rebuild (18+) 0.08.02

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Версия:
0.08.02
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 288 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
25 421
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в захватывающее приключение "Дом Макса: Путь к Богатству"! В этой увлекательной игре вы воплотите роль Макса - бедного парня, который живет в скромных условиях со своей матерью и двумя сестрами. Внезапно, ваша жизнь меняется, когда вы получаете в подарок от отца огромный дом с прекрасным бассейном! Но денег до сих пор не хватает...


Теперь вам предстоит взять на себя роль Макса и справиться с рядом трудностей и вызовов на пути к богатству. Вам предоставляется уникальная возможность управлять жизнью Макса, принимать решения и выбирать свой собственный путь к успеху. Ваша основная цель - превратить этот дом в прибыльный бизнес и стать богатым.


Для этого вам придется разрабатывать и реализовывать различные стратегии, чтобы привлечь арендаторов или гостей, улучшать свой дом и делать его более привлекательным для клиентов. Вы можете начать арендовать комнаты или даже организовать мини-отель. Каждое ваше решение будет иметь последствия, поэтому будьте мудры и стратегичны. Вам также предстоит участвовать в различных мероприятиях, конкурсах или даже инвестировать в недвижимость. Не забывайте общаться с персонажами из окружения, кто знает, может быть, у вас появятся полезные связи или предложения.


Информация о модах

Полная версия

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Скачать Big Brother: Another Story Rebuild (18+) v0.08.02 MOD APK

Скачать Big Brother: Another Story Rebuild (18+) 288 Мб Ссылка 2 288 Мб
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Старые версии Big Brother: Another Story Rebuild (18+)
Version 0.06.00


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Big Brother: Another Story Rebuild (18+)


Комментарии (2)
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Ra
Ra 5 января 2025 23:22
Какой пароль от компьютера Алисы?
+8
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Sid
Sid 10 февраля 2024 00:14
Есть русский язык, это единственное что радует. В остальном. Полное говно.
+1
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