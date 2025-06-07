android-1.ru / Игры / Эротические игры / Lustful Choices (18+)
Lustful Choices (18+)

Lustful Choices (18+) 0.03

3
2
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.03
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:07
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 293 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 897
Скриншоты
Описание

Lustful Choices (18+) - Этот визуальный роман рассказывает историю о молодом человеке, который чувствует усталость от мирской жизни и одиночества из-за своей интровертной натуры. Он всегда мечтал о тепле и любви, которое может дать только близкий человек, но не может обратиться к другим за утешением и душевным спокойствием. Однако, его жизнь принимает неожиданный поворот, когда в нее входят новые люди, которые меняют его взгляд на мир.


С появлением нового студента-переводчика, детской любви, соседа по комнате и хулигана, главный герой начинает понимать, что вокруг него так много возможностей для изменения жизни и отношений с другими людьми. Он получает шанс на развитие новых дружеских и романтических связей, находя в этом источник счастья и поддержки. Игрок берет на себя роль главного героя и имеет возможность контролировать его выборы и действия в отношении новых персонажей. Возможно, главный герой решит развить романтические отношения с одним из них, или же выберет просто дружескую связь. Разные решения приведут к разным сюжетным развязкам и концовкам, и игроку предоставляется свобода выбора.


Игрок может исследовать и развивать различные отношения, создавая уникальную историю для главного героя. Этот визуальный роман позволяет игроку погрузиться в увлекательную и эмоциональную историю о жизни, любви и возможности изменить свою судьбу. Каждое решение имеет свои последствия, и это позволяет игроку создать свой собственный уникальный опыт в этом захватывающем мире выборов и возможностей.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Lustful Choices (18+) v0.03 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Lustful Choices (18+) 293 Мб Ссылка 2 293 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Dickmon X (18+)
Dickmon X (18+)
Version: 0.9c
Isadora The Wife Explorer (18+)
Isadora The Wife Explorer (18+)
Version: 0.5
Redefine (18+)
Redefine (18+)
Version: Chapter 1
Brighton City Empire (18+)
Brighton City Empire (18+)
Version: 0.05
Brooks in Wild West (18+)
Brooks in Wild West (18+)
Version: 0.70
Program Apex (18+)
Program Apex (18+)
Version: Ch.1.1 Build 0.2
My Wife’s a Star Unofficial Renpy Edition (18+)
My Wife’s a Star Unofficial Renpy Edition (18+)
Version: 0.05b
TRANSLUCYDITY (18+)
TRANSLUCYDITY (18+)
Version: Final

Отзывы о Lustful Choices (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив