Описание

Feeder Simulator (18+) — это визуальный роман в формате песочницы, где ты управляешь жизнью главного героя, страстно увлечённого дамами внушительных форм. Исследуй город, перемещайся между локациями, налаживай связи и используй ресурсы, чтобы приблизиться к своей заветной цели. Каждый день — это шанс устроить свидание, сделать подарок или просто понаблюдать, как растут отношения… и не только они.





Проект порадует качественными 3D-рендерами, детализированными персонажами и свободным геймплеем. Симулятор свиданий предлагает десятки возможных сценариев развития, от дружбы до бурного романа, без строгой линейности. Играй офлайн, без доната, в своём темпе. Feeder Simulator даёт то, что давно хотелось — и в нужных объёмах.