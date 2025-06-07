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Feeder Simulator (18+)

Feeder Simulator (18+) 0.2a

Свобода выбора, пышные формы и мечта всей жизни — в одном симуляторе
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Версия:
0.2a
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:12
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
457
Скриншоты
Описание

Feeder Simulator (18+) — это визуальный роман в формате песочницы, где ты управляешь жизнью главного героя, страстно увлечённого дамами внушительных форм. Исследуй город, перемещайся между локациями, налаживай связи и используй ресурсы, чтобы приблизиться к своей заветной цели. Каждый день — это шанс устроить свидание, сделать подарок или просто понаблюдать, как растут отношения… и не только они.


Проект порадует качественными 3D-рендерами, детализированными персонажами и свободным геймплеем. Симулятор свиданий предлагает десятки возможных сценариев развития, от дружбы до бурного романа, без строгой линейности. Играй офлайн, без доната, в своём темпе. Feeder Simulator даёт то, что давно хотелось — и в нужных объёмах.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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