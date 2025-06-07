Feeder Simulator (18+) 0.2a
Свобода выбора, пышные формы и мечта всей жизни — в одном симуляторе
Feeder Simulator (18+) — это визуальный роман в формате песочницы, где ты управляешь жизнью главного героя, страстно увлечённого дамами внушительных форм. Исследуй город, перемещайся между локациями, налаживай связи и используй ресурсы, чтобы приблизиться к своей заветной цели. Каждый день — это шанс устроить свидание, сделать подарок или просто понаблюдать, как растут отношения… и не только они.
Проект порадует качественными 3D-рендерами, детализированными персонажами и свободным геймплеем. Симулятор свиданий предлагает десятки возможных сценариев развития, от дружбы до бурного романа, без строгой линейности. Играй офлайн, без доната, в своём темпе. Feeder Simulator даёт то, что давно хотелось — и в нужных объёмах.
Полная версия
Скачать Feeder Simulator (18+) v0.2a MOD APK
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.