Back to the College (18+) 0.1.0
Второй шанс, новое тело и тайны колледжа — кем ты станешь теперь?
Back to the College — визуальный роман, в котором каждое твое решение влияет на развитие событий. После трагической смерти талантливый, но сломленный адвокат получает шанс начать всё с начала… в теле 25-летнего студента. Сопровождаемый одновременно неловким ангелом и хитрой демоницей, ты оказываешься в академическом мире, где сталкиваются закон, страсть и сверхъестественные силы.
Исследуй кампус, заводи связи, распутывай чужие секреты — и решай, кем будешь: искупаешь старые грехи или сорвёшься в новые? Тебя ждёт галерея харизматичных героев, нелинейные отношения и развилки, от которых зависят не только концовки, но и весь тон повествования. Каждое прохождение открывает новую грань истории — будь то романтика, интрига или моральная дилемма. Готов ли ты исправить ошибки… или совершить их заново?
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.