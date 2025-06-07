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Back to the College (18+)

Back to the College (18+) 0.1.0

Второй шанс, новое тело и тайны колледжа — кем ты станешь теперь?
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Версия:
0.1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:06
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 725 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
316
Скриншоты
Описание

Back to the College — визуальный роман, в котором каждое твое решение влияет на развитие событий. После трагической смерти талантливый, но сломленный адвокат получает шанс начать всё с начала… в теле 25-летнего студента. Сопровождаемый одновременно неловким ангелом и хитрой демоницей, ты оказываешься в академическом мире, где сталкиваются закон, страсть и сверхъестественные силы.


Исследуй кампус, заводи связи, распутывай чужие секреты — и решай, кем будешь: искупаешь старые грехи или сорвёшься в новые? Тебя ждёт галерея харизматичных героев, нелинейные отношения и развилки, от которых зависят не только концовки, но и весь тон повествования. Каждое прохождение открывает новую грань истории — будь то романтика, интрига или моральная дилемма. Готов ли ты исправить ошибки… или совершить их заново?


Информация о модах

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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