Описание

Back to the College — визуальный роман, в котором каждое твое решение влияет на развитие событий. После трагической смерти талантливый, но сломленный адвокат получает шанс начать всё с начала… в теле 25-летнего студента. Сопровождаемый одновременно неловким ангелом и хитрой демоницей, ты оказываешься в академическом мире, где сталкиваются закон, страсть и сверхъестественные силы.





Исследуй кампус, заводи связи, распутывай чужие секреты — и решай, кем будешь: искупаешь старые грехи или сорвёшься в новые? Тебя ждёт галерея харизматичных героев, нелинейные отношения и развилки, от которых зависят не только концовки, но и весь тон повествования. Каждое прохождение открывает новую грань истории — будь то романтика, интрига или моральная дилемма. Готов ли ты исправить ошибки… или совершить их заново?