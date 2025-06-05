Описание

Nudist Olivia — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором ты следишь за жизнью студентки Оливии, учащейся в необычном колледже. С первых минут ты оказываешься в центре её повседневной рутины — от лекций до личных дилемм. Каждое решение влияет на то, какой путь выберет героиня: сосредоточиться на учёбе или поддаться эмоциям.





Игровой процесс строится на выборах и ветвлениях сюжета, в которых игрок формирует характер и поведение Оливии. В зависимости от действий и принятых решений история может развиваться в разные стороны — от сдержанного студенческого быта до откровенных событий. Визуальный стиль выполнен в рисованной манере, а атмосфера баланса между повседневностью и провокацией делает проект интересным для поклонников жанра.