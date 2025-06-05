Nudist Olivia (18+) 0.2
Студенческие будни без прикрас — выбор за тобой, а Оливия всё решит
Nudist Olivia — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором ты следишь за жизнью студентки Оливии, учащейся в необычном колледже. С первых минут ты оказываешься в центре её повседневной рутины — от лекций до личных дилемм. Каждое решение влияет на то, какой путь выберет героиня: сосредоточиться на учёбе или поддаться эмоциям.
Игровой процесс строится на выборах и ветвлениях сюжета, в которых игрок формирует характер и поведение Оливии. В зависимости от действий и принятых решений история может развиваться в разные стороны — от сдержанного студенческого быта до откровенных событий. Визуальный стиль выполнен в рисованной манере, а атмосфера баланса между повседневностью и провокацией делает проект интересным для поклонников жанра.
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Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.