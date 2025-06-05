android-1.ru / Игры / Эротические игры / Nudist Olivia (18+)
Nudist Olivia (18+)

Nudist Olivia (18+) 0.2

Студенческие будни без прикрас — выбор за тобой, а Оливия всё решит
1
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:43
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
128
Скриншоты
Описание

Nudist Olivia — это визуальный роман для взрослой аудитории, в котором ты следишь за жизнью студентки Оливии, учащейся в необычном колледже. С первых минут ты оказываешься в центре её повседневной рутины — от лекций до личных дилемм. Каждое решение влияет на то, какой путь выберет героиня: сосредоточиться на учёбе или поддаться эмоциям.


Игровой процесс строится на выборах и ветвлениях сюжета, в которых игрок формирует характер и поведение Оливии. В зависимости от действий и принятых решений история может развиваться в разные стороны — от сдержанного студенческого быта до откровенных событий. Визуальный стиль выполнен в рисованной манере, а атмосфера баланса между повседневностью и провокацией делает проект интересным для поклонников жанра.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Nudist Olivia (18+) v0.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Nudist Olivia (18+) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
NTR in Mind (18+)
NTR in Mind (18+)
Version: 0.0.3
Inkubak (18+)
Inkubak (18+)
Version: 4.2.2
CuckTales (18+)
CuckTales (18+)
Version: 0.6.6
Second happiness (18+)
Second happiness (18+)
Version: 3.4
Koshcheis Grandson (18+)
Koshcheis Grandson (18+)
Version: 3
AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии)
AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии)
Version: 1.0.23
Hokage Adopted Son (18+)
Hokage Adopted Son (18+)
Version: 0.3
One Piece: Passion on the Grand Line (18+)
One Piece: Passion on the Grand Line (18+)
Version: 0.1.3

Отзывы о Nudist Olivia (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив