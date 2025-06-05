Описание

Inkubak — это нарисованный визуальный роман с пикантным сюжетом и нелинейным развитием, в центре которого — весьма необычная ситуация: суккуб по ошибке оказывается в теле застенчивого парня, далёкого от всех мирских соблазнов. Каждые 5 минут — диалог, выбор, и всё больше странных (и неловких) ситуаций, в которых обе стороны пытаются адаптироваться к новым условиям.





Игроку предстоит балансировать между изучением происходящего и попытками вернуть утраченные силы, избегая полного исчезновения. Разветвлённая система решений, множество сцен и героев, а также нестандартная завязка делают историю по-настоящему интригующей. Удастся ли найти способ выбраться из этого магического казуса, или герой окончательно уступит влиянию новой сущности — зависит только от твоего выбора.