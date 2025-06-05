android-1.ru / Игры / Эротические игры / Inkubak (18+)
Inkubak (18+)

Inkubak (18+) 4.2.2

Суккуб в теле ботаника? В этой истории всё пойдёт не по плану
0
0
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
4.2.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 00:16
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 64 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Inkubak — это нарисованный визуальный роман с пикантным сюжетом и нелинейным развитием, в центре которого — весьма необычная ситуация: суккуб по ошибке оказывается в теле застенчивого парня, далёкого от всех мирских соблазнов. Каждые 5 минут — диалог, выбор, и всё больше странных (и неловких) ситуаций, в которых обе стороны пытаются адаптироваться к новым условиям.


Игроку предстоит балансировать между изучением происходящего и попытками вернуть утраченные силы, избегая полного исчезновения. Разветвлённая система решений, множество сцен и героев, а также нестандартная завязка делают историю по-настоящему интригующей. Удастся ли найти способ выбраться из этого магического казуса, или герой окончательно уступит влиянию новой сущности — зависит только от твоего выбора.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Inkubak (18+) v4.2.2 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать Inkubak (18+) 64 Мб Ссылка 2 64 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
CuckTales (18+)
CuckTales (18+)
Version: 0.6.6
Second happiness (18+)
Second happiness (18+)
Version: 3.4
Koshcheis Grandson (18+)
Koshcheis Grandson (18+)
Version: 3
AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии)
AI Dreams Puzzle (Мод, Много энергии)
Version: 1.0.23
Hokage Adopted Son (18+)
Hokage Adopted Son (18+)
Version: 0.3
One Piece: Passion on the Grand Line (18+)
One Piece: Passion on the Grand Line (18+)
Version: 0.1.3
Imouto Darkness (18+)
Imouto Darkness (18+)
Version: 1.0
Saria Reclaimed (18+)
Saria Reclaimed (18+)
Version: 0.17

Отзывы о Inkubak (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив