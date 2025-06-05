Inkubak (18+) 4.2.2
Суккуб в теле ботаника? В этой истории всё пойдёт не по плану
Inkubak — это нарисованный визуальный роман с пикантным сюжетом и нелинейным развитием, в центре которого — весьма необычная ситуация: суккуб по ошибке оказывается в теле застенчивого парня, далёкого от всех мирских соблазнов. Каждые 5 минут — диалог, выбор, и всё больше странных (и неловких) ситуаций, в которых обе стороны пытаются адаптироваться к новым условиям.
Игроку предстоит балансировать между изучением происходящего и попытками вернуть утраченные силы, избегая полного исчезновения. Разветвлённая система решений, множество сцен и героев, а также нестандартная завязка делают историю по-настоящему интригующей. Удастся ли найти способ выбраться из этого магического казуса, или герой окончательно уступит влиянию новой сущности — зависит только от твоего выбора.
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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