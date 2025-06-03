Koshcheis Grandson (18+) 3
Старый злодей, новые интриги и очень взрослое наследие
Koshchei’s Grandson — это пикантное point-and-click приключение с элементами RPG, где ты играешь за внезапно обнаруженного внука того самого Кощея. Каждые 5 минут — диалог с двойным дном, выбор с последствиями, перемещение по странной карте и новые попытки не вляпаться в то, что задумал твой легендарный предок. Тут есть характеристики, инвентарь, статистика, сюжетные развилки и щедрая порция откровенных сцен, встроенных в нелинейную историю.
Герою придётся лавировать между колдовством, соблазнами, шантажом и неожиданной родственной драмой. В игру встроено много юмора, интриг и “тёмной сказки на взрослый лад”, а визуальный стиль и олдскульная механика придают проекту особый шарм. Захочешь ли ты сбежать из под контроля или сыграть по правилам Кощея — решать тебе. Но одно ясно точно: скучать здесь не получится, даже если постараться.
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Установка
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Обычные
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Внимание▶
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