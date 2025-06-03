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Koshcheis Grandson (18+)

Koshcheis Grandson (18+) 3

Старый злодей, новые интриги и очень взрослое наследие
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Версия:
3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:55
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 256 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Скриншоты
Описание

Koshchei’s Grandson — это пикантное point-and-click приключение с элементами RPG, где ты играешь за внезапно обнаруженного внука того самого Кощея. Каждые 5 минут — диалог с двойным дном, выбор с последствиями, перемещение по странной карте и новые попытки не вляпаться в то, что задумал твой легендарный предок. Тут есть характеристики, инвентарь, статистика, сюжетные развилки и щедрая порция откровенных сцен, встроенных в нелинейную историю.


Герою придётся лавировать между колдовством, соблазнами, шантажом и неожиданной родственной драмой. В игру встроено много юмора, интриг и “тёмной сказки на взрослый лад”, а визуальный стиль и олдскульная механика придают проекту особый шарм. Захочешь ли ты сбежать из под контроля или сыграть по правилам Кощея — решать тебе. Но одно ясно точно: скучать здесь не получится, даже если постараться.


Информация о модах

Полная версия

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Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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