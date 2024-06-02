Couples (18+) - Как и в жизни, тут и там бывают трудные времена, но в конце каждой серии - его ждет светлое будущее.





Удивительно, но недавно проект обновился. А теперь у нас есть новая и улучшенная сборка! Это визуальная новелла с откровенным содержанием, которая должна быть одобрена для 18+. Желание: Перестать быть просто игроком! Будь аниматором!!! Программа предлагает вам создать свою собственную игру простыми шагами, как если бы вы играли с кусочками Lego! Мы не говорим вам, что делать. Вам решать, что будет дальше!