Couples (18+) 0.22
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Версия:
0.22
Категория:
Обновлено:
2-06-2024, 16:13
Возраст:
Требуется места:
≈ 822 Мб
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
7 660
Couples (18+) - Как и в жизни, тут и там бывают трудные времена, но в конце каждой серии - его ждет светлое будущее.
Удивительно, но недавно проект обновился. А теперь у нас есть новая и улучшенная сборка! Это визуальная новелла с откровенным содержанием, которая должна быть одобрена для 18+. Желание: Перестать быть просто игроком! Будь аниматором!!! Программа предлагает вам создать свою собственную игру простыми шагами, как если бы вы играли с кусочками Lego! Мы не говорим вам, что делать. Вам решать, что будет дальше!
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Полная версия
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