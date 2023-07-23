Bright Past (18+) 0.99.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Версия:
0.99.2
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 10:43
Возраст:
Требуется места:
≈ 1.8 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
55 255
Bright Past — это ваше приключение в мире, наполненном волшебством, интригами и романтикой. Это уникальный опыт, сочетающий традиционное повествование с интерактивностью, ролевой игрой и исследованием нескольких различных игровых механик.
Bright Past отличается солидной системой игрового процесса со множеством ответвлений сюжетных линий. Мир полон вещей, которые ждут, чтобы их нашли. Исследуйте и находите подсказки в, казалось бы, не связанных между собой событиях. Принимайте собственные решения, исходя из того, что подходит именно вам. Но всегда помните, что с большой силой приходит большая ответственность...
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