Bright Past — это ваше приключение в мире, наполненном волшебством, интригами и романтикой. Это уникальный опыт, сочетающий традиционное повествование с интерактивностью, ролевой игрой и исследованием нескольких различных игровых механик.





Bright Past отличается солидной системой игрового процесса со множеством ответвлений сюжетных линий. Мир полон вещей, которые ждут, чтобы их нашли. Исследуйте и находите подсказки в, казалось бы, не связанных между собой событиях. Принимайте собственные решения, исходя из того, что подходит именно вам. Но всегда помните, что с большой силой приходит большая ответственность...