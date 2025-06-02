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Hokage Adopted Son (18+)

Hokage Adopted Son (18+) 0.3

Ты не по крови с ним, но по духу — стань ниндзя, которого воспитала легенда
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Версия:
0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 20:51
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 832 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

Hokage Adopted Son — это атмосферная инди-история в духе аниме о ниндзя, где ты играешь за приёмного сына самого Хокаге — сильнейшего в деревне. Каждые 5 минут — эмоциональный выбор, внутренние конфликты, тренировки, схватки и попытки понять, кем ты хочешь быть: тенью великого или кем-то своим. Это не просто путь воина — это взросление под давлением чужой славы, традиций и ожиданий, которые могут быть тяжелее куная.


Игра делает акцент на повествовании, развитии персонажей и моральных решениях. Сражения тут важны, но ещё важнее — то, как ты выбираешь реагировать: мстить или прощать, бунтовать или следовать, защищать или ставить под сомнение. Твоя история разворачивается в мире, полном кодекса чести, личных трагедий и скрытых истин, и только от тебя зависит, кто в итоге встанет перед Хокаге — ученик, сын… или соперник.


Информация о модах

Полная версия

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Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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