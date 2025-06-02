Описание

Hokage Adopted Son — это атмосферная инди-история в духе аниме о ниндзя, где ты играешь за приёмного сына самого Хокаге — сильнейшего в деревне. Каждые 5 минут — эмоциональный выбор, внутренние конфликты, тренировки, схватки и попытки понять, кем ты хочешь быть: тенью великого или кем-то своим. Это не просто путь воина — это взросление под давлением чужой славы, традиций и ожиданий, которые могут быть тяжелее куная.





Игра делает акцент на повествовании, развитии персонажей и моральных решениях. Сражения тут важны, но ещё важнее — то, как ты выбираешь реагировать: мстить или прощать, бунтовать или следовать, защищать или ставить под сомнение. Твоя история разворачивается в мире, полном кодекса чести, личных трагедий и скрытых истин, и только от тебя зависит, кто в итоге встанет перед Хокаге — ученик, сын… или соперник.