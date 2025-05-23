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Champion of Realms (18+)

Champion of Realms (18+) 0.98

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Версия:
0.98
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:59
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 4 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
52 985
Скриншоты
Описание

Champion of Realms (18+) - это качественный визуальный проект с привлекательной и детальной графикой, предназначенный для взрослой аудитории геймеров. В этой игре представлена захватывающая история, рассказывающая о нескольких мирах, созданных могущественными богами для предотвращения серьезного конфликта сил.


Каждый мир был наделен своим хранителем, но в момент начала повествования они загадочным образом исчезли. Главному герою истории выпадает шанс принять участие в смертельно опасном приключении и разгадать загадку исчезновения хранителей. При этом игрокам предстоит узнать причины, правила, особенности и последствия, связанные с этим мероприятием.


В ходе игры геймеры будут принимать решения, влияющие на сюжет и развитие истории. Они смогут исследовать различные миры, встретить разнообразных персонажей, сражаться с опасными противниками и раскрыть тайны, скрывающиеся за исчезновением хранителей. Champion of Realms предлагает увлекательное путешествие по множеству уникальных миров, где игроки смогут ощутить атмосферу приключений, интриг и опасности. Ваше решительное действие и мудрость будут определять исход и завершение этой эпической истории.


Информация о модах

Полная версия

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 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Champion of Realms (18+) v0.98 MOD APK

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Скачать Champion of Realms (18+) 4 Гб Ссылка 2 4 Гб
Старые версии Champion of Realms (18+)
Version TG 0.93

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Champion of Realms (18+)


Комментарии (6)
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GLLensifal
GLLensifal Администраторы 3 марта 2025 00:07
Алексей, Добрый день, надеемся, что в будущем обновлении исправят!
0
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Алексей
Алексей 1 марта 2025 23:07
Вопрос. Почему когда переключаю с английского языка на русский язык, то у меня происходит, три проблемные ошибки ?. То есть, первая ошибка- в заданиях где все написано по английски, должно быть написано на русском языке. Вторая ошибка- когда я посетил ту, медсестру в её комнате. То у меня экран стал чёрного цвета, а снизу буквы на русском языке остались (разговор). И третья ошибка- у меня слова: сохраниться, вернуться и другие слова. Написаны с мальчиками буквами !.
0
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Senko
Senko 28 мая 2024 20:29
Когда вы выложите новое обновление на сайт?
0
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Mnd
Mnd 5 мая 2024 22:30
У меня одного нету букв?
+2
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 ноября 2023 12:47
Грем,
Исправим, раньше размер был меньше)
-1
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Грем
Грем 28 ноября 2023 11:35
Почему вес приложение неправильно указан вроде игра 2800 мегабайт занимает
0
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