Wonder Planetes - это захватывающая экшн-игра для мобильных устройств, предлагающая игрокам напряженные бои и разнообразные сценарии. Среди разнообразных боевых режимов вы найдете основные миссии с шестьюдесятью уникальными паттернами, защиту приманки и военные игры для захвата кристаллов. Каждый бой приносит новые вызовы и возможности для прокачки навыков вашего персонажа.





Продвигаясь по уровням, игроки получают доступ к эксклюзивным скинам оператора и могут настраивать свои комбинации навыков в соответствии с целями миссии. Персонаж автоматически атакует ближайшие цели, однако игроку нужно постоянно управлять движением, используя кран на левой стороне экрана, чтобы избежать ударов противников и сохранять безопасную дистанцию. Кнопка Quick Glide позволяет быстро уклониться от атак в случае необходимости, что добавляет тактическую глубину в боях.





Wonder Planetes предлагает игрокам захватывающие и динамичные сражения, а также возможность постоянного улучшения и развития своего персонажа в процессе игры.