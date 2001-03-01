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Wonder Planetes (Мод, Один удар)

Wonder Planetes (Мод, Один удар) 47

5
1
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
enzogames
Версия:
47
Категория:
Экшен / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 176 Мб
id приложения:
com.enzogames.wonderplanetesGe
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
5
Комментарии:
0
Просмотров:
17 536

Wonder Planetes - это захватывающая экшн-игра для мобильных устройств, предлагающая игрокам напряженные бои и разнообразные сценарии. Среди разнообразных боевых режимов вы найдете основные миссии с шестьюдесятью уникальными паттернами, защиту приманки и военные игры для захвата кристаллов. Каждый бой приносит новые вызовы и возможности для прокачки навыков вашего персонажа.


Продвигаясь по уровням, игроки получают доступ к эксклюзивным скинам оператора и могут настраивать свои комбинации навыков в соответствии с целями миссии. Персонаж автоматически атакует ближайшие цели, однако игроку нужно постоянно управлять движением, используя кран на левой стороне экрана, чтобы избежать ударов противников и сохранять безопасную дистанцию. Кнопка Quick Glide позволяет быстро уклониться от атак в случае необходимости, что добавляет тактическую глубину в боях.


Wonder Planetes предлагает игрокам захватывающие и динамичные сражения, а также возможность постоянного улучшения и развития своего персонажа в процессе игры.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные боеприпасы и без перезарядки
  • Бог Мод
  • 100 % критический
  • Высокий критический урон


 + Версия 18+

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Wonder Planetes (Мод, Один удар) 47 взлом

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Скачать Wonder Planetes (Мод, Один удар)
176 Мб
Ссылка 2
176 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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