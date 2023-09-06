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Happy Summer (18+)

Happy Summer (18+) 0.6.2

93
26
Скачать (1.4 Гб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
-
Версия:
0.6.2
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 1.4 Гб
id приложения:
-
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
93
Комментарии:
6
Просмотров:
157 604

Happy Summer (18+) - это симулятор свиданий и взаимоотношений с элементами для взрослых, рассчитанный на совершеннолетних игроков, которые интересуются романтическими и сексуальными новеллами. Сюжет игры развивается вокруг 37-летнего мужчины, который живет со своей дочерью после того, как ее мать бросила их. Главный герой так и не оправился от этой утраты, и события игры начинаются с приезда сестры персонажа в их дом. В игре игроки могут вести диалоги, знакомиться с новыми персонажами и выполнять различные действия, принимая решения, которые влияют на ход сюжета. Игроки сами решают, как будет развиваться история, и многие из этих решений могут привести к откровенным сценам.


"Happy Summer (18+)" предлагает красивую графику, продолжительный игровой процесс и разнообразные аспекты, которые привлекут фанатов пикантных развлечений. Однако следует помнить, что эта игра предназначена только для взрослых игроков и содержит контент для взрослых, который может не подходить для всех.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Happy Summer (18+) 0.6.2 взлом

Скачать Happy Summer (18+) 1.4 Гб Ссылка 2 1.4 Гб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Happy Summer (18+)


Комментарии (6)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 27 января 2024 01:05
Гость Андрей,
скорее всего нет.
-1
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Гость Андрей
Гость Андрей 26 января 2024 13:44
Будет обновление на русском языке???
-2
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Гость Владимир
Гость Владимир 23 января 2024 16:00
Когда будет обновление?
-3
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Lensifal
Lensifal Администраторы 30 октября 2023 23:58
Алекс,
извините за неудобства
-4
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Алекс
Алекс 30 октября 2023 07:20
Что за бред,вы пишите версия игры 0.5.6,а на самом деле 0.4.6,даже тут обманываете
+2
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Samirage
Samirage 6 сентября 2023 14:02
Вылетает не запускаясь
+3
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