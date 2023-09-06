Happy Summer (18+) - это симулятор свиданий и взаимоотношений с элементами для взрослых, рассчитанный на совершеннолетних игроков, которые интересуются романтическими и сексуальными новеллами. Сюжет игры развивается вокруг 37-летнего мужчины, который живет со своей дочерью после того, как ее мать бросила их. Главный герой так и не оправился от этой утраты, и события игры начинаются с приезда сестры персонажа в их дом. В игре игроки могут вести диалоги, знакомиться с новыми персонажами и выполнять различные действия, принимая решения, которые влияют на ход сюжета. Игроки сами решают, как будет развиваться история, и многие из этих решений могут привести к откровенным сценам.





"Happy Summer (18+)" предлагает красивую графику, продолжительный игровой процесс и разнообразные аспекты, которые привлекут фанатов пикантных развлечений. Однако следует помнить, что эта игра предназначена только для взрослых игроков и содержит контент для взрослых, который может не подходить для всех.