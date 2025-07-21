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Real Dreams 2: Work It Out (18+)

Real Dreams 2: Work It Out (18+) v1.2 + INC Patch

Пот и соблазн — путь к чемпионству начинается прямо сейчас

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Версия:
1.2 + INC Patch
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 13:32
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 310 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
597
Описание

Real Dreams 2: Work It Out — это визуальный роман для взрослых с элементами спортивной драмы, где ты берёшь под контроль героя, решившего стать чемпионом по бодибилдингу. Его цель — покорить национальную арену, но путь к вершине — не только тренировки, сушка и сцена. Он полон искушений, ярких личностей и откровенных моментов. В этом продолжении фанатской интерпретации оригинала Real Dreams, тебя ждёт насыщенный сюжет с ярко прорисованными персонажами, глубокими диалогами и выбором, который определит, кем станет твой герой — целеустремлённым спортсменом или пленником своих желаний.


Каждая сцена в игре — это смесь пота и страсти, где решения строят не только тело, но и отношения. Тебе предстоит наладить дисциплину, управлять распорядком дня, заводить интригующие знакомства и иногда выбирать между карьерой и наслаждением. Визуальная часть подчёркивает эстетику тел и эмоций, а музыкальное сопровождение добавляет атмосферы. Смогут ли железная воля и стальной пресс победить искушения — зависит только от тебя. Присоединяйся к тренировке и начни свой путь в Real Dreams 2 — там, где каждый мускул важен, а каждая ночь может всё изменить.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

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Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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