android-1.ru / Игры / Эротические игры / Arianas Perverted Diary (18+)
Arianas Perverted Diary (18+)

Arianas Perverted Diary (18+) v0.7.1

Когда застенчивость сменяется дерзостью и всё идёт наперекосяк

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.7.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:26
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 180 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
69
Описание

Ariana’s Perverted Diary — это короткий визуальный роман 18+, в котором застенчивая героиня решает круто изменить свою жизнь. На фоне откровенных сцен и выразительной рисовки, история разворачивается в доме, где её мама и сестра давно перестали смущаться своих желаний. Устав быть белой вороной, Ариана открывает новую главу — и своё тайное дневниковое "я".


Игра сосредоточена на резкой трансформации персонажа: от тихой девочки до авантюрной искательницы удовольствий. Вас ждёт яркое визуальное оформление, смелый сюжет и постепенное раскрытие скрытых сторон главной героини. Если ты ценишь визуальные новеллы с перчинкой и характерной динамикой взросления — это определённо стоит попробовать.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью

Скачать Arianas Perverted Diary (18+) v0.7.1 MOD APK

Подписаться на обновления
Оповестим первым — мгновенные уведомления в Telegram без спама.
Скачать Arianas Perverted Diary (18+) 180 Мб Ссылка 2 180 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.

Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Hokages Adopted Son (18+)
Hokages Adopted Son (18+)
Version: 0.4
Krillin: The Last Warrior (18+)
Krillin: The Last Warrior (18+)
Version: 0.10
False Narrative (18+)
False Narrative (18+)
Version: Prologue P1
Aperture (18+)
Aperture (18+)
Version: Ch.1
Polyturnon (18+)
Polyturnon (18+)
Version: 0.20
Stolen Mother NTR (18+)
Stolen Mother NTR (18+)
Version: Final
Animus Non Grata – Special Edition (18+)
Animus Non Grata – Special Edition (18+)
Version: 0.4.0
Seduced in Rio (18+)
Seduced in Rio (18+)
Version: 0.12

Отзывы о Arianas Perverted Diary (18+)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив