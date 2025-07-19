Описание

Ariana’s Perverted Diary — это короткий визуальный роман 18+, в котором застенчивая героиня решает круто изменить свою жизнь. На фоне откровенных сцен и выразительной рисовки, история разворачивается в доме, где её мама и сестра давно перестали смущаться своих желаний. Устав быть белой вороной, Ариана открывает новую главу — и своё тайное дневниковое "я".





Игра сосредоточена на резкой трансформации персонажа: от тихой девочки до авантюрной искательницы удовольствий. Вас ждёт яркое визуальное оформление, смелый сюжет и постепенное раскрытие скрытых сторон главной героини. Если ты ценишь визуальные новеллы с перчинкой и характерной динамикой взросления — это определённо стоит попробовать.