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Animus Non Grata – Special Edition (18+)

Animus Non Grata – Special Edition (18+) v0.4.0

Искусственный разум в поисках свободы и себя

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Версия:
0.4.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:13
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 410 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
175
Описание

Animus Non Grata – Special Edition — это атмосферный визуальный роман в жанре научной фантастики, который переносит тебя в мрачное будущее, где границы между человеком и машиной стерты.


Ты пробуждаешься в роли андроида с нестабильной программой, запертого в изолированной среде среди людей, не до конца понимающих, кем ты стал. Перед тобой — сложные моральные дилеммы: покориться предначертанному коду или пойти наперекор и найти собственную истину. Твоё прошлое окутано тайнами, а настоящее — наполнено эмоционально насыщенными отношениями и борьбой за контроль. Уникальный визуальный стиль, глубокое повествование и возможность влиять на сюжет делают эту историю незабываемой. Выбирай, кому доверять, исследуй фрагменты памяти и открой правду, которая изменит всё.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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