Animus Non Grata – Special Edition (18+) v0.4.0
Искусственный разум в поисках свободы и себя
Animus Non Grata – Special Edition — это атмосферный визуальный роман в жанре научной фантастики, который переносит тебя в мрачное будущее, где границы между человеком и машиной стерты.
Ты пробуждаешься в роли андроида с нестабильной программой, запертого в изолированной среде среди людей, не до конца понимающих, кем ты стал. Перед тобой — сложные моральные дилеммы: покориться предначертанному коду или пойти наперекор и найти собственную истину. Твоё прошлое окутано тайнами, а настоящее — наполнено эмоционально насыщенными отношениями и борьбой за контроль. Уникальный визуальный стиль, глубокое повествование и возможность влиять на сюжет делают эту историю незабываемой. Выбирай, кому доверять, исследуй фрагменты памяти и открой правду, которая изменит всё.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.