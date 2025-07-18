Описание

Animus Non Grata – Special Edition — это атмосферный визуальный роман в жанре научной фантастики, который переносит тебя в мрачное будущее, где границы между человеком и машиной стерты.





Ты пробуждаешься в роли андроида с нестабильной программой, запертого в изолированной среде среди людей, не до конца понимающих, кем ты стал. Перед тобой — сложные моральные дилеммы: покориться предначертанному коду или пойти наперекор и найти собственную истину. Твоё прошлое окутано тайнами, а настоящее — наполнено эмоционально насыщенными отношениями и борьбой за контроль. Уникальный визуальный стиль, глубокое повествование и возможность влиять на сюжет делают эту историю незабываемой. Выбирай, кому доверять, исследуй фрагменты памяти и открой правду, которая изменит всё.