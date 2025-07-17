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Seduced in Rio (18+)

Seduced in Rio (18+) v0.12

Новый старт, соблазн и свобода среди пляжей и ночей Рио

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Версия:
0.12
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:46
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 226 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Seduced in Rio — это визуальный роман о поиске себя, любви и удовольствия в ярком, живом сердце Бразилии. Главный герой — парень, уставший от серых будней и бесконечного рабочего цикла. Однажды он бросает всё и улетает в Рио-де-Жанейро, чтобы прожить год иначе — насыщенно, свободно и без оглядки на прошлое.


От кофе до карнавала — это история трансформации. Ты встретишь здесь зажигательные вечеринки, спонтанные романы, странных союзников и яркие эмоции. Каждое решение влияет на развитие сюжета: от случайной интрижки до глубоких отношений. Романтика и риск, культура и соблазн — всё переплетается в этой интерактивной истории с возможностью выбора. В Рио каждый вечер — шанс начать всё сначала. Готов ли ты к переменам?


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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