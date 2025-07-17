Описание

Seduced in Rio — это визуальный роман о поиске себя, любви и удовольствия в ярком, живом сердце Бразилии. Главный герой — парень, уставший от серых будней и бесконечного рабочего цикла. Однажды он бросает всё и улетает в Рио-де-Жанейро, чтобы прожить год иначе — насыщенно, свободно и без оглядки на прошлое.





От кофе до карнавала — это история трансформации. Ты встретишь здесь зажигательные вечеринки, спонтанные романы, странных союзников и яркие эмоции. Каждое решение влияет на развитие сюжета: от случайной интрижки до глубоких отношений. Романтика и риск, культура и соблазн — всё переплетается в этой интерактивной истории с возможностью выбора. В Рио каждый вечер — шанс начать всё сначала. Готов ли ты к переменам?