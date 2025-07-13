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Permission to Love (18+)

Permission to Love (18+) v0.1

Любовь вопреки войне: история запретного союза между человеком и демоном

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Версия:
0.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 14:19
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 205 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Permission to Love — визуальный роман с откровенным содержанием, в котором сочетаются проработанная графика, сильное повествование и чувственные сцены. В мире, где бесконечная война между людьми и демонами уже стала нормой, главный герой — вымотанный солдат, возвращается домой в надежде обрести покой. Но вместо мира его ждет новое, куда более личное испытание.


Волею судьбы он встречает женщину-демона, и между ними завязывается сложный и неоднозначный союз. Смогут ли враги по рождению преодолеть предубеждение, страх и ненависть, чтобы обрести что-то большее? Permission to Love приглашает вас исследовать эмоциональную, рискованную и глубоко личную историю, где каждый выбор имеет значение.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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