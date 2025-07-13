Permission to Love (18+) v0.1
Любовь вопреки войне: история запретного союза между человеком и демоном
Permission to Love — визуальный роман с откровенным содержанием, в котором сочетаются проработанная графика, сильное повествование и чувственные сцены. В мире, где бесконечная война между людьми и демонами уже стала нормой, главный герой — вымотанный солдат, возвращается домой в надежде обрести покой. Но вместо мира его ждет новое, куда более личное испытание.
Волею судьбы он встречает женщину-демона, и между ними завязывается сложный и неоднозначный союз. Смогут ли враги по рождению преодолеть предубеждение, страх и ненависть, чтобы обрести что-то большее? Permission to Love приглашает вас исследовать эмоциональную, рискованную и глубоко личную историю, где каждый выбор имеет значение.
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Важно знать перед установкой
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Обычные
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Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
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