Описание

Permission to Love — визуальный роман с откровенным содержанием, в котором сочетаются проработанная графика, сильное повествование и чувственные сцены. В мире, где бесконечная война между людьми и демонами уже стала нормой, главный герой — вымотанный солдат, возвращается домой в надежде обрести покой. Но вместо мира его ждет новое, куда более личное испытание.





Волею судьбы он встречает женщину-демона, и между ними завязывается сложный и неоднозначный союз. Смогут ли враги по рождению преодолеть предубеждение, страх и ненависть, чтобы обрести что-то большее? Permission to Love приглашает вас исследовать эмоциональную, рискованную и глубоко личную историю, где каждый выбор имеет значение.