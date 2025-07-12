Описание

Lure of Passion (18+) — это визуальный роман с элементами RPG, ресурсным менеджментом и эротикой, в котором даже уединение на природе может обернуться настоящим приключением. Ты — простой рыбак, живущий в тишине и гармонии, вдали от людей. Каждый день похож на предыдущий: рыбалка, собирательство, отдых. Но всё меняется, когда однажды к твоей хижине приходит незнакомка. Кто она? Почему выбрала именно тебя? И почему её появление не даёт покоя?





Проект сочетает олдскульную 2D-графику, взрослую тематику, диалоги с выбором, прокачку, сбор ресурсов и мини-игры, превращая простую историю в захватывающий симбиоз жанров. Девушка не только встряхнёт привычный быт героя, но и заставит задуматься о прошлом, будущем и настоящем. У каждого — свои мотивы. А у игрока — право решать, кого пускать в дом, сердце и постель. Lure of Passion — это не просто игра на один вечер, а история об одиночестве, доверии и искушении, где каждый выбор оставляет след.