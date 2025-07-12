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Lure of Passion (18+)

Lure of Passion (18+) v0.5.2

Рыбалка, искушение и выбор: ролевой визуальный роман с пикантным поворотом сюжета

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Версия:
0.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 12:33
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 63 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание

Lure of Passion (18+) — это визуальный роман с элементами RPG, ресурсным менеджментом и эротикой, в котором даже уединение на природе может обернуться настоящим приключением. Ты — простой рыбак, живущий в тишине и гармонии, вдали от людей. Каждый день похож на предыдущий: рыбалка, собирательство, отдых. Но всё меняется, когда однажды к твоей хижине приходит незнакомка. Кто она? Почему выбрала именно тебя? И почему её появление не даёт покоя?


Проект сочетает олдскульную 2D-графику, взрослую тематику, диалоги с выбором, прокачку, сбор ресурсов и мини-игры, превращая простую историю в захватывающий симбиоз жанров. Девушка не только встряхнёт привычный быт героя, но и заставит задуматься о прошлом, будущем и настоящем. У каждого — свои мотивы. А у игрока — право решать, кого пускать в дом, сердце и постель. Lure of Passion — это не просто игра на один вечер, а история об одиночестве, доверии и искушении, где каждый выбор оставляет след.


Информация о модах

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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