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Super Ville (18+)

Super Ville (18+) v1.00

Город зовёт героя — кем станешь ты?

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Версия:
1.00
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Эротические игры
Обновлено:
Сегодня, 11:52
Возраст:
18+
Требуется места:
≈ 639 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
166
Описание

Super Ville — это интерактивное приключение, в котором ты играешь за обычного парня, внезапно получившего сверхспособности после загадочного происшествия. Твоя жизнь меняется навсегда, когда тебя приглашают в Мега-Команду — элитный отряд супергероев, защищающий город от зла. С этого момента начинается путь, полный ярких боёв, моральных выборов, романтики и опасностей. Исследуй районы Супервилля, погружайся в запутанный сюжет и узнай, как далеко ты готов зайти ради правды… или власти.


Выбирай свой стиль: будешь ли ты героем, антигероем или пойдёшь по тёмному пути злодея? Развивай способности, строй отношения с яркими персонажами, открывай тайны прошлого и влияй на сюжет своими решениями. От выбора зависит всё — от союзников до финала. Super Ville — это не просто история про суперсилу, это история про тебя: о том, кто ты есть на самом деле и кем станешь, когда мир нуждается в спасении… или разрушении.


Информация о модах

Полная версия

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Игра входит в подборки:
Игры 18+
Игры 18+

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Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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