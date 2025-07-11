Super Ville (18+) v1.00
Город зовёт героя — кем станешь ты?
Super Ville — это интерактивное приключение, в котором ты играешь за обычного парня, внезапно получившего сверхспособности после загадочного происшествия. Твоя жизнь меняется навсегда, когда тебя приглашают в Мега-Команду — элитный отряд супергероев, защищающий город от зла. С этого момента начинается путь, полный ярких боёв, моральных выборов, романтики и опасностей. Исследуй районы Супервилля, погружайся в запутанный сюжет и узнай, как далеко ты готов зайти ради правды… или власти.
Выбирай свой стиль: будешь ли ты героем, антигероем или пойдёшь по тёмному пути злодея? Развивай способности, строй отношения с яркими персонажами, открывай тайны прошлого и влияй на сюжет своими решениями. От выбора зависит всё — от союзников до финала. Super Ville — это не просто история про суперсилу, это история про тебя: о том, кто ты есть на самом деле и кем станешь, когда мир нуждается в спасении… или разрушении.
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Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.