Описание

Super Ville — это интерактивное приключение, в котором ты играешь за обычного парня, внезапно получившего сверхспособности после загадочного происшествия. Твоя жизнь меняется навсегда, когда тебя приглашают в Мега-Команду — элитный отряд супергероев, защищающий город от зла. С этого момента начинается путь, полный ярких боёв, моральных выборов, романтики и опасностей. Исследуй районы Супервилля, погружайся в запутанный сюжет и узнай, как далеко ты готов зайти ради правды… или власти.





Выбирай свой стиль: будешь ли ты героем, антигероем или пойдёшь по тёмному пути злодея? Развивай способности, строй отношения с яркими персонажами, открывай тайны прошлого и влияй на сюжет своими решениями. От выбора зависит всё — от союзников до финала. Super Ville — это не просто история про суперсилу, это история про тебя: о том, кто ты есть на самом деле и кем станешь, когда мир нуждается в спасении… или разрушении.